Sejmik województwa małopolskiego do 9 lipca musi wyłonić nowy zarząd województwa. Jeśli to się nie stanie konieczne będą przedterminowe wybory w województwie. Poseł Łukasz Kmita (PiS), który był jedynym zgłoszonym kandydatem, w ubiegłym tygodniu ponownie nie został wybrany przez sejmik na nowego marszałka województwa małopolskiego, mimo, iż Prawo i Sprawiedliwość ma większość w sejmiku. Za jego kandydaturą opowiedziało się w głosowaniu tajnym 17 spośród 38 obecnych radnych, 19 radnych było przeciw. Dwa głosy były nieważne.

Kolejna sesja sejmiku ma się odbyć w poniedziałek.

Bochenek: To działanie na szkodę Polski

W związku z zaistniałą sytuacją w sejmiku województwa małopolskiego i pojawiającymi się nieprecyzyjnymi informacjami, pragnę zwrócić uwagę, iż decyzja ws. kandydata na marszałka województwa pana Łukasza Kmity była i jest decyzją zarówno kierownictwa partii, jak i większości radnych sejmiku, co wynika jednoznacznie z rezultatu ostatniego głosowania. Podważanie tej decyzji jest działaniem na szkodę Polski i stanowi de facto złamanie zasad lojalności i wierności wobec wyborców głosujących na PiS - - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek przedstawiając stanowisko partii ws. sytuacji w Małopolsce.

Jak dodał, decyzja przewodniczącego sejmiku, która "ma uniemożliwić demokratyczne rozstrzygnięcie poprzez nowe wybory do sejmiku jest działaniem nie tylko na szkodę partii, ale także Polski".Wobec osób, które angażują się w wyżej opisane działania będą musiały zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne- zapowiedział.

Zawieszony w prawach członka PiS

Poinformował jednocześnie, że "z dniem dzisiejszym pan Michał Ciechowski, dyrektor kancelarii sejmiku, decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego został zawieszony w prawach członka PiS i zostaną podjęte kroki w celu jego usunięcia z partii". Michał Ciechowskibył szefem gabinetu politycznego szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego.

"Zgodnie z decyzją kierownictwa partii, w głosowaniach, w najbliższy poniedziałek, obowiązuje dyscyplina dotycząca wyboru składu zarządu województwa małopolskiego rekomendowanego przez kierownictwo PiS" - oświadczył rzecznik.

PiS w 39-osobowym sejmiku małopolskim ma większość dysponując 21 mandatami. Według nieoficjalnych informacji, na Kmitę - kandydata rekomendowanego przez władze PiS - nie chcą głosować radni skupieni wokół dotychczasowego marszałka Witolda Kozłowskiego, a szerzej wokół Beaty Szydło i Andrzeja Adamczyka. Podczas środowej sesji kandydat próbował załagodzić ten konflikt proponując Kozłowskiego do nowego zarządu województwa jako I wicemarszałka.

Pismo do Jana Tadeusza Dudy

Wśród proponowanych przez Kmitę członków nowego zarządu województwa nie było przedstawiciela Suwerennej Polski, która ma w sejmiku dwoje radnych, pomimo że umowa koalicyjna przewiduje takie stanowisko dla przedstawiciela tej partii. Zgodnie z przepisami, sejmik województwa musi wybrać marszałka w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów; termin ten mija 9 lipca. Jeśli to nie nastąpi konieczne będą nowe wybory.

Jak donosiły media Kmita wystosował niedawno pismo do przewodniczącego sejmiku Jana Tadeusza Dudy, by nie zwoływał sesji sejmiku do 10 lipca. "A w przypadku złożenia wniosku przez Zarząd lub radnych opozycji - o zastosowanie formuły otwarcia Sesji i ogłoszenia przerwy co najmniej do 10 lipca 2024 r." - czytamy. W rozmowie z TVN24 przewodniczący zapowiedział, że nie może zastosować się do tej prośby.

Andrzej Adamczyk już nie jest szefem małopolskiego PiS

Po pierwszym głosowaniu nad kandydaturą Kmity, w maju, prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany przez dziennikarzy o sytuację PiS w Małopolsce ocenił: "No bunt jak bunt, to jest kwestia tam pewnych różnic zdań".

Dopytywany, czy poseł Kmita nie podoba się lokalnym działaczom, odparł: "Czasem nowi ludzie, tacy, którzy cokolwiek, no powiedzmy sobie z wyższej półki w sensie intelektualnym, niektórym się nie podobają". Dodał, że jest to przykre i będzie z tym walczyć. Po pierwszym głosowaniu - decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - nowym przewodniczącym zarządu wojewódzkiego partii w Małopolsce został Łukasz Kmita. Zastąpił on na tym stanowisku posła Andrzeja Adamczyka.