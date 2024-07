Tak jak wcześniej zapowiadał, były prezes Orlenu Daniel Obajtek, pojawił się we wtorek, 9 lipca przed godziną 10. na posiedzeniu komisji śledczej. ds. tzw. afery wizowej.

Obajtek trzykrotnie nie pojawił się na przesłuchaniu

Komisja śledcza już trzykrotnie starała się przesłuchać Obajtka, ale za każdym razem nie stawiał się on na przesłuchanie. Tłumaczył się trwającą kampanią w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz brakiem skutecznego zawiadomienia go. Po wyborach do PE zadeklarował, że jeżeli komisja będzie chciała go wezwać na przesłuchanie, pojawi się na nim.

O co zostanie zapytany Obajtek?

Komisja śledcza ds. afery wizowej ma pytać byłego prezesa Orlenu m.in. o zatrudnianie obcokrajowców przy inwestycji Orlenu - Olefiny III. W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny Orlenu, największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i jeden z największych w Europie. Umowę na budowę tam kompleksu Olefiny III koncern podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 r.

Kto zdaniem Obajtka powinien zeznawać przed komisją?

Po złożeniu przyrzeczenia, Obajtek rozpoczął zeznania od swobodnej wypowiedzi. Jego zdaniem, nie on powinien siedzieć przed komisją. Z jednej prostej przyczyny, ponieważ Orlen, ani prezes Orlenu w żadnym wypadku nie zajmował się imigrantami nielegalnymi, a tak naprawdę takie inwestycje są wykonywane zgodnie ze standardami międzynarodowymi, że konsorcjum, które wygrywa ponosi odpowiedzialność za wszystkich zatrudnionych pracowników - mówił Obajtek. Zaznaczył, że jego zdaniem prezes Hyundaia powinien stanąć przed komisją, a nie on sam. Następnie wywołała się dyskusja między przewodniczącym Sową a świadkiem Obajtkiem, w której świadek zarzucał przewodniczącemu, że przerywa mu prawo do swobodnej wypowiedzi. Zdaniem Obajtka przerywanie swobodnej wypowiedzi jest pozbawieniem go podstawowych praw.

Zapytany o to, czy zapłacił 9 tys. zł nałożonych na Obajtka, za niestawienie się przed komisją, powiedział, że odwołuje się od tego. Dodał, że korzysta ze swoich praw.