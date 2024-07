W niedzielę rano osunęła się ziemia w wiosce położonej na wyspie Celebes, w dystrykcie Suwawa w prowincji Gorontalo. Do tragedii doszło na terenie nielegalnej kopalni złota. We wtorek agencja AP, powołując się na lokalne władze, przekazała, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 17.