W środę, po zakończeniu zamkniętego posiedzenia komisji śledczej ds. Pegasusa odbyła się w Sejmie konferencja z udziałem przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki (PSL-TD), a także członków komisji. We wtorek komisja zapowiadała złożenie ważnego wniosku ws. Zbigniewa Ziobry.

Reklama

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do prokuratora generalnego celem powołania biegłych i przeprowadzenia dowodów, pisemnej opinii biegłego lekarza na okoliczność ustalenia, kiedy świadek Zbigniew Ziobro może być zdolny do stawienia się przed komisją i złożenia zeznań - przekazała Sroka. Zaznaczyła, że Ziobro odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości. To on był głównym dysponentem Funduszu Sprawiedliwości - wskazała. Dodała, że z tego też powodu powołani biegli będą mieli za zadanie określenie terminu i okoliczności przesłuchania byłego ministra, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Zaznaczyła, że w ocenie komisji śledczej, Ziobro powinien być ostatnim świadkiem przesłuchanym w zakresie wątku dotyczącego zakupu. Dodała, że komisja bada także inne wątki. Powiedziała też, że scenariusz, iż Ziobro nie zostanie przesłuchany jest "ostatnim" branym pod uwagę przez komisję.

Przekazanie "słynnych listów Kaczyńskiego"

Reklama

Witold Zembaczyński (KO) poinformował, że komisja zwróci się do Prokuratora Generalnego także z drugim wnioskiem, dotyczącym przekazania "słynnych listów Kaczyńskiego do Ziobry ws. Funduszu Sprawiedliwości". Chodzi o list znaleziony w mieszkaniu b. wiceszefa MS Marcina Romanowskiego odpowiedzialnego za dysponowanie pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości. Żądamy wszelkiej korespondencji, odpowiedzi na pisma, wszystkich dokumentów zabezpieczonych przez prokuraturę - powiedział Zembaczyński.

Kaczyński ma zapłacić 3 tys. zł

Podczas konferencji Tomasz Trela (Lewica) poinformował, że dzisiaj rano komisja śledcza otrzymała postanowienie sądu apelacyjnego, podtrzymujące decyzję sądu okręgowego o ukaraniu posła Jarosława Kaczyńskiego grzywną 3 tys. złotych, za niezłożenie przez niego pełnej przysięgi przed komisją. Chodzi o sytuację z 15 marca. Trela dodał, że nie wyklucza wezwania prezesa PiS na kolejne przesłuchanie, już na późniejszym etapie prac komisji.

Nikt nie jest ponad prawem, Kaczyński też

Poseł Tomasz Trela umieścił w mediach społecznościowych postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie dotyczące ukarania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego grzywną w wysokości 3 tys. zł. "Nikt nie jest ponad prawem, Kaczyński też. 15 marca to my mieliśmy rację" - napisał na platformie X.

Wszyscy są równi wobec prawa

Wcześniej, Trela skomentował złożenie wniosku ws. powołania biegłego. "Złożyliśmy wniosek do prokuratora generalnego o powołaniu biegłego do określenia terminu, kiedy Zbigniew Ziobro będzie mógł zeznawać w sprawie nielegalnego przekazania 25 mln zł z FS do CBA. Wszyscy są równi wobec prawa" - napisał na platformie X.

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.