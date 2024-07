"To nie może być prawda" napisała Szydło komentując decyzję władz PiS o zmianach w krakowskich strukturach. Michał Dwernicki przestał pełnić funkcję pełnomocnika PiS w Krakowie, ponieważ została nim Barbara Nowak. Szydło nazwała to "drastycznym ruchem kadrowym".

Reklama

Jakieś dziwne lamenty nad wczorajszymi zmianami powiatowych władz PiS, które Zarząd Wojewódzki przeprowadził niemal jednogłośnie (1 wstrzymujący). A Pani Premier Szydło nie pofatygowała się na zebranie, które teraz krytykuje – napisał na Twitterze Ryszard Terlecki. Jego wpis wywołał jednak krytykę nawet wśród zwolenników PiS. "Panie Ryszardzie z szacunkiem do Pana ale nie lepiej oddać pałeczkę młodszym, bo przecież świat się już trochę zmienił. Jedynie prezes i kilku działaczy wie co w obecnej sytuacji trzeba robić. Polska to nasza Ojczyzna" napisał jeden z internautów.

Konflikt w PiS: Szydło kontra Terlecki

To kolejna osłona konfliktu w PiS, który o jakiegoś czasu toczy się publicznie. Wszystko zaczęło się od tego, że małopolscy radni PiS nie chcieli wybrać na marszałka województwa polityka narzuconego przez centralę partii. Zbuntowanych lokalnych działaczy wspierała Beata Szydło. Nominanta z Warszawy popierała natomiast Barbara Nowak, była kurator oświaty, a także osoba uważana za bliską współpracowniczkę Ryszarda Terleckiego.