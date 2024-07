Przypomnijmy, że zarząd wojewódzki PiS dokonał zmian we władzach lokalnych partii, między innymi w powiatach: tarnowskim, nowotarskim i brzeskim. Jednak największe emocje wzbudziła wymiana w Krakowie. Pełnomocnikiem PiS w tym mieście została była kurator oświaty Barbara Nowak, która zastąpiła na tym stanowisku radnego miejskiego Michała Drewnickiego.

"To nie może być prawda. Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego. Michał to dla krakowskiego PiS symbol i super szef struktur. Młody, energiczny, koncyliacyjny, z pomysłami. A przede wszystkim, to człowiek, który prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie. On walczył, gdy inni uciekali" - napisała europosłanka Beata Szydło, która już wcześniej naraziła się władzom PiS. Poparła radnych sejmiku PiS w Małopolsce, którzy zbuntowali się przeciwko kandydatowi na marszałka województwa, wyznaczonego przez centralne władze partii.

Politycy PiS reagują na słowa Beaty Szydło

Na krytyczne słowa Szydło zareagowali czołowi politycy PiS. Jarosław Kaczyński powiedział na konferencji prasowej, że jest to jej prywatna opinia, z którą on "radykalnie się nie zgadza". Podkreślił, że nawet wtedy, kiedy Szydło była premierem nie zawsze się z nim zgadzała. Taka jest polityka, takie jest życie. Nie róbmy z tego problemu - zaapelował.

"Jakieś dziwne lamenty nad wczorajszymi zmianami powiatowych władz PiS, które Zarząd Wojewódzki przeprowadził niemal jednogłośnie (1 wstrzymujący). A Pani Premier Szydło nie pofatygowała się na zebranie, które teraz krytykuje" – napisał na platformie X Ryszard Terlecki.

Posłanka o atutach Barbary Nowak

Oliwy do ognia dolała posłanka PiS Barbara Bartuś w rozmowie z "Faktem". Skomentowała wpis Szydło o tym, że PiS "dzięki pracy swoich lokalnych struktur, niezmiennie od lat, notuje w Małopolsce bardzo dobre wyniki wyborcze. Wręcz najlepsze w skali kraju".

W moim okręgu nowosądeckim mieliśmy czterech radnych na sześciu i taki wynik utrzymaliśmy, a tam (w Krakowie - red.) po wyborach jest tylko dwoje. Ten okręg nie działał więc tak pięknie, jak pani Szydło pisała. To jest kwestia tego, jak działały struktury, widocznie nie działały najlepiej. Pan Łukasz Kmita (szef małopolskiego PiS- red.) ma prawo szukać takich pełnomocników, które pociągną struktury do rozwoju. Chcemy władzę w Polsce odzyskać!- powiedziała Barbara Bartuś w rozmowie z "Faktem".

Dodała, że atutem nowej pełnomocniczki Barbary Nowak jest to, że jest wyrazista.Ja z większością jej postępowania i kierunków się zgadzam. Jest wiarygodna dla wyborców. Ma to też duże znaczenie dla członków PiS. Jeżeli pani Basia coś mówi, to mówi to, co myśli. Niczego nie udaje. Szczerość i jej zaangażowanie wierzę, że będą procentować. Może pociągnąć PiS w Krakowie do rozwoju i odbudowy tego, co nie było dobre - powiedziała posłanka.

Beata Szydło nie powstrzymała się od uszczypliwości

Beata Szydło odniosła się do tej publikacji i nie powstrzymała się od uszczypliwości. "Dziękuję redakcji 'Faktu' oraz tak chętnym do komentowania kolegom i koleżankom za troskę o moją pozycję polityczną. Ja sobie radzę dobrze. Nie musiałam, jak niektórzy małopolscy politycy, uciekać z Krakowa do innego okręgu ze strachu przed utratą miejsca w Sejmie - napisała na platformie X.