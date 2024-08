W ostatnich dniach temat wysadzenia gazociągów Nord Stream 1 i 2 ponownie wywołał falę dyskusji, a szczegóły dotyczące kulis tego wydarzenia budzą coraz większe kontrowersje. A to za sprawą wypowiedzi byłego szefa niemieckiego wywiadu.

Nowe doniesienia ws. Nord Stream

Istniały porozumienia między Wołodymyrem Zełenskim i Andrzejem Dudą w sprawie przeprowadzenia zamachu na Nord Stream - stwierdził w rozmowie z "Die Welt" były szef BND August Hanning. Dodatkowo dziennik 'WSJ" przedstawił raport, mówiący o tym, że atak na gazociąg przeprowadzili ukraińscy nurkowie, a akcję zatwierdził prezydent Ukrainy.

Mocny komentarz premiera

W kontekście tych doniesień, premier Donald Tusk, zamieścił w serwisie X mocny komentarz skierowany do osób odpowiedzialnych za realizację i poparcie projektów Nord Stream.

Do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i 2. Jedyne co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho - napisał Tusk.

Nord Stream - projekt od początku kontrowersyjny

Gazociągi Nord Stream, łączące Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie, od samego początku budziły sprzeczne emocje i były źródłem licznych sporów na arenie międzynarodowej. Wiele państw, w tym Polska, wyrażało obawy, że projekt ten zwiększy zależność Europy od rosyjskiego gazu i wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne regionu. Mimo tych ostrzeżeń, budowa gazociągów była kontynuowana, przy wsparciu niektórych kluczowych państw Unii Europejskiej.

26 września 2022 r. trzy z czterech nitek dwóch gazociągów zostały zniszczone na głębokości około 80 metrów na dnie Morza Bałtyckiego.