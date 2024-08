Czterodniowy tydzień pracy w mojej ocenie nie jest dobrym pomysłem - powiedziała na antenie Radia ZET Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Jej zdaniem, odpowiedzialna polityka jest taka, że kiedy mamy poważny kryzys demograficzny to mówienie o czterodniowym tygodniu pracy jest jakimś odrealnieniem. To opowiadanie ludziom o rzeczach niemożliwych - stwierdziła. To nigdy nie było w programie Polski 2050. To jest w programie naszych koalicjantów - dodała.

Jej bowiem zdaniem trzeba najpierw zwiększyć wydajność pracy. Wydajność pracy w Polsce jest niska, jesteśmy w ogonie w UE. Trzeba reorganizować pracę, automatyzacja, cyfryzacja - dodała Pełczyńska-Nałęcz.

Co z wiekiem emerytalnym?

Zapewniła też, że choć trzeba rozmawiać o demografii, bo wszystkie negatywne scenariusze z lat 90. się sprawdzają, to nie ma mowy o podniesieniu wieku emerytalnego. Absolutnie nie ma możliwości na podnoszenie wieku emerytalnego w tej kadencji, nie ma wioli politycznej, nie ma intencji - podsumowała