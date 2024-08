Suchoń zwrócił uwagę, że obecnie rząd i wojsko starają się rzetelnie informować społeczeństwo o sytuacji, bez ukrywania faktów. Dodał, że nie wszystkie incydenty przy granicy można natychmiast wyjaśnić, ale dokładna weryfikacja jest priorytetem.

Podkreślił również, że Polska stale zwiększa wydatki na obronność, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom i odstraszyć potencjalnych agresorów. Na koniec zaznaczył, że choć do wzmożonej aktywności wojskowej można się przyzwyczaić, to do sytuacji wojennej nie można, i konieczne jest zachowanie czujności, ponieważ wcześniejsze incydenty pokazały, że mogą one stanowić realne zagrożenie.