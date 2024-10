Pierwszy raz od kwietnia na pozycję lidera wysunął się Donald Tusk. Premierowi ufa obecnie 45,6 proc. badanych, co jest wynikiem lepszym o 3,6 pkt proc. niż miesiąc wcześniej. To również jego najlepszy wynik od listopada 2018 r. (wtedy było to 47,7 proc.). Negatywne zdanie o szefie rządu ma 44,3 proc. (-7,5 pkt proc.). Neutralnie wypowiedziało się o nim 10,1 proc. (+3,9 pkt proc.).

Reklama

Tusk wyprzedził Trzaskowskiego

Na drugie miejsce rankingu spadł Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy ufa 45,3 proc. (+1 pkt proc.) ankietowanych. Elektorat negatywny polityka KO jest jednak dużo mniejszy niż szefa partii. To 37,2 proc. (-6,6 pkt proc.). Obojętnie wypowiada się o nim 14,4 proc. (+2,7 pkt proc.).

Na trzecim miejscu - kolejny miesiąc - znalazł się Andrzej Duda, któremu ufa obecnie 44,1 proc. (+3,1 pkt proc.) pytanych. Prezydentowi nie ufa 39,3 proc. (-9,3 pkt proc.), a neutralne podejście zadeklarowało 16,6 proc. (+6,2 pkt proc.).

Jak ufamy innym politykom?

Na czwartym miejscu we wrześniu znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 w najnowszym zestawieniu cieszy się zaufaniem na poziomie 38 proc. (+0,1 pkt proc.). Kolejne miejsce zajął prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 37,1 proc. (+5,2 pkt proc.).

Dalej - w czołowej dziesiątce - znaleźli się jeszcze: Mateusz Morawiecki - 35,7 proc. (+3,5 pkt proc.), Jarosław Kaczyński - 32,7 proc. (+1,6 pkt proc.), Włodzimierz Czarzasty - 30,6 proc. (-1,9 pkt proc.), Piotr Zgorzelski - 29,6 proc. (-0,8 pkt proc.) i Krzysztof Gawkowski - 29,5 proc. (+3,6 pkt proc.).

Reklama

Do zestawienia powrócił Marcin Kierwiński, nowy pełnomocnik rządu ds. powodzi. Zaufanie do byłego ministra spraw wewnętrznych zadeklarowało 29,3 proc. badanych. "Nie rozpoznało go" 30,1 proc. uczestników sondażu.

PiS ma problem z możliwymi kandydatami na prezydenta

W artykule Onetu przypomniano, że PiS szuka kandydata na prezydenta. "W sierpniowym rankingu znalazł się Zbigniew Bogucki, wymieniany jako jeden z potencjalnych wyborów. Ufało mu jedynie 16 proc. ankietowanych, ale aż 51,6 proc. ankietowanych wskazało, że nie wie, kim jest. Podobnie jest w tym miesiącu z Marcinem Przydaczem. Polityk cieszy się zaufaniem jedynie 12,4 proc. osób, a 56,8 proc. nie rozpoznaje go" - czytamy.

Najmniej Polacy ufają Ziobrze, Kaczyńskiemu i Morawieckiemu

Z sondażu wynika, że politykiem, któremu Polacy najbardziej nie ufają jest Zbigniew Ziobro. Negatywnie do lidera Suwerennej Polski podeszło 71,3 proc. badanych. Zaufanie zadeklarowało tylko 12,5 proc. Różnica między tymi wynikami wynosi blisko 59 pkt proc.

Na drugim miejscu w niechlubnym rankingu braku zaufania znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 58,6 proc. Trzecie miejsce przypadło Mateuszowi Morawieckiemu - brak zaufania zadeklarowało 57,2 proc. Więcej niż połowa negatywnych wskazań dotyczy jeszcze lidera Konfederacji Sławomira Mentzena - to 54,4 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 27-28 września 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).