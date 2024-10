Nie ulega wątpliwości, że to całe zamieszanie z sędziami, z funkcjami orzekania przez sędziów, podważania wyroków, cała narracja w przestrzeni publicznej należy to jak najszybciej zmienić i znaleźć możliwie jak najlepsze rozwiązanie - powiedział w rozmowie z Onetem Dariusz Korneluk.

Wskazał, że zgadza się ze wskazówkami Komisji Weneckiej, która w opinii dotyczącej możliwych sposobów uregulowania statusu tzw. neosędziów w Polsce stwierdziła, że nie można, bez indywidualnej oceny, usunąć wszystkich sędziów powołanych wadliwie po 2018 roku.

"Po raz pierwszy wypowiadam się publicznie na ten temat"

Nie można wszystkich sędziów potraktować jednakowo - powiedział Korneluk. Po raz pierwszy wypowiadam się publicznie na ten temat. Komisja Wenecka mówi jednoznacznie, że jak najbardziej rozliczenia są możliwe, ale nie a priori i każdy przypadek powinien być indywidualnie rozpatrywany - podkreślił. Ocenił także, że "te przypadki indywidualne mogą być grupowane w pewnego rodzaju obszary, dla których trzeba znaleźć rozwiązanie wyjścia z tego pata.

"W politykę się nie mieszam"

Korneluk został także zapytany o pomysł premiera Donalda Tuska dotyczący wstrzymania wydawania azylu dla migrantów. W politykę się nie mieszam. A to jest ewidentna polityczna kwestia - podkreślił prokurator krajowy.

Powiedział także, że był na granicy wschodniej. Widziałem i cierpienie i zagrożenie dla granicy państwowej. I wiem, że wszelkiego rodzaju działania należy podejmować, by chronić granice. Oczywiście z poszanowaniem godności i praw innych osób - zaznaczył.

Pytany, czy uważa, że trzeba odebrać prawo do azylu, Korneluk zaznaczył: Nie powiedziałem tego jednoznacznie. Dopytywany, czy legalnie Polska może zabrać prawo do azylu powiedział, że nie jest w tej materii właściwym rozmówcą i prosi by go zwolnić z wchodzenia w meandry polityczne.

"Mam poczucie, że dzisiaj prokuratura działa sprawniej"

Prokurator krajowy został także zapytany o zatrzymanie youtubera Buddy i czy państwo panuje nad tym, co się dzieje w polskim internecie. Mam poczucie, że dzisiaj prokuratura działa sprawniej, niż przez ostatnie osiem lat. Na pewno jednak są potrzebne narzędzia do ścigania przestępstw w cyberprzestrzeni - powiedział Korneluk.