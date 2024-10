Podczas konferencji prasowej posłowie PiS wyrazili wątpliwości dotyczące zapowiedzi premiera Donalda Tuska oraz pełnomocnika rządu ds. odbudowy zalanych terenów, Marcina Kierwińskiego. Zwrócili uwagę na to, że pomoc dla osób poszkodowanych miała być szybka i sprawna, jednak rzeczywistość może wyglądać inaczej.

Opóźniona pomoc

Paweł Hreniak przytoczył przykład dziewięćdziesięcioletniej kobiety z Kotliny Kłodzkiej, która dopiero po miesiącu i po interwencji dziennikarzy otrzymała zapomogę w wysokości 8 tysięcy złotych. Polityk podkreślił, że sytuacja związana z wypłatami środków na odbudowę mieszkań i domów wygląda jeszcze gorzej.

Brak konkretów dotyczących wypłat

Posłowie zwrócili uwagę na brak transparentnych informacji odnośnie wypłat środków na odbudowę domów. Podczas posiedzenia w Sejmie, Marcin Kierwiński nie podał dokładnej liczby osób, które otrzymały obiecane kwoty. W opinii posłów PiS, istnieje podejrzenie, że fundusze te nie zostały jeszcze wypłacone poszkodowanym.

Interwencja w MSWiA

Zarówno Paweł Hreniak, jak i Zbigniew Bogucki zadeklarowali, że będą pytać w MSWiA o szczegóły dotyczące środków na odbudowę. Podkreślili, że dla powodzian kluczowe jest to, kiedy otrzymają fundusze na odbudowę swoich domów, a nie to, jakie kwoty zostały przekazane wojewodom.

Bogucki zwrócił uwagę na trudną sytuację związaną z nadchodzącą zimą. Wskazał, że powódź z 1997 roku miała miejsce latem, co dawało więcej czasu na osuszenie domów i usunięcie zniszczeń przed zimą. W tym roku powódź miała miejsce we wrześniu, co znacznie skróciło ten czas, a brak działań rządu stawia poszkodowanych w jeszcze trudniejszej sytuacji.

Pytania o inwestycje z Funduszu Inwestycji Strategicznych

Bogucki zapowiedział również, że posłowie będą pytać o losy inwestycji realizowanych dzięki Funduszowi Inwestycji Strategicznych. Zaznaczył, że miliardy złotych zostały przeznaczone na budowę infrastruktury, jednak nie ma jasności, jak wiele z tych inwestycji zostało zniszczonych przez powódź i czy są środki na ich odbudowę.

Rządowe plany na odbudowę

Rząd planuje przeznaczyć do 23 miliardów złotych na odbudowę zalanych terenów, w tym zarówno z krajowych środków, jak i z funduszy unijnych. Pełnomocnik rządu, Marcin Kierwiński, podczas posiedzenia w Sejmie poinformował, że na pomoc powodzianom przekazano już 970 milionów złotych, z czego 250 milionów trafiło bezpośrednio do poszkodowanych.

Najwięcej środków dla Opolszczyzny i Dolnego Śląska

Kierwiński dodał, że największe wypłaty miały miejsce w województwach opolskim (189 mln zł) i dolnośląskim (132 mln zł). Środki te zostały przekazane wojewodom, którzy za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej wypłacają je bezpośrednio osobom poszkodowanym.