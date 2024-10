Raport MON opublikowany w czwartek wykazał, że działalność podkomisji, powołanej w 2016 roku przez Macierewicza, była nierzetelna, a jej członkowie mieli niewystarczające kwalifikacje do badania wypadków lotniczych. Według Czarzastego, komisja pod przewodnictwem Macierewicza jedynie wzbudzała w społeczeństwie nienawiść i niepokój.

Oskarżenia o dezinformację i podziały społeczne

W uzasadnieniu swojego wniosku Czarzasty stwierdził, że działalność Macierewicza doprowadziła do szerzenia dezinformacji i pogłębiania podziałów społecznych, co wpłynęło na spadek zaufania do instytucji państwowych. Według niego, mimo zasług Macierewicza w okresie PRL, obecne działania sprawiają, że poseł nie jest godny odznaczenia Orderem Orła Białego.

"Prawda kiedyś zwycięży". Czarzasty o odpowiedzi prezydenta

Czarzasty nie wierzy, że prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję o odebraniu odznaczenia, jednak liczy, że przyszły prezydent może rozważyć ten wniosek ponownie. Kadencja obecnego prezydenta kończy się w przyszłym roku, a wybory prezydenckie mogą przynieść zmiany.

81 milionów złotych kosztów i zawiadomienia do prokuratury

Z raportu wynika, że działalność podkomisji smoleńskiej kosztowała Skarb Państwa ponad 81 milionów złotych. Wiceprzewodniczący MON, Cezary Tomczyk, poinformował, że raport wraz z 41 zawiadomieniami złożono do Prokuratury Krajowej, co może zapoczątkować dalsze postępowanie prawne wobec byłego szefa MON oraz osób związanych z pracą komisji.