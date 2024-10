Inwestycja w Gryfinie ma kluczowe znaczenie dla stabilności polskiego systemu energetycznego. Elektrownia wspomaga proces transformacji energetycznej kraju, umożliwiając stabilizację sieci elektroenergetycznej. Wiceminister Motyka zaznaczył, że bezpieczeństwo energetyczne to kluczowy element bezpieczeństwa państwa, a nowoczesne rozwiązania w Dolnej Odrze to krok w kierunku uniezależnienia energetycznego Polski.

Nowoczesna technologia

PGE Gryfino Dolna Odra składa się z dwóch bloków gazowo-parowych o mocy 683 MW każdy. Sprawność tych jednostek jest o 70% wyższa niż starych bloków węglowych, a nowa elektrownia jest zdolna do błyskawicznego startu – od zimnego do minimum technicznego w cztery godziny, a od gorącego stanu w zaledwie 30 minut. Dzięki elastyczności produkcji elektrownia wspiera odnawialne źródła energii, pomagając w stabilizacji i zrównoważonym wykorzystaniu energii generowanej z nieregularnych źródeł takich jak wiatr i słońce.

Lepsza jakość powietrza

Jednostka w Gryfinie została zaprojektowana tak, aby spełniać najbardziej restrykcyjne standardy emisji zgodne z wytycznymi BAT. Emisja pyłu i tlenków siarki jest niemal zerowa, a wskaźnik emisyjności wynosi około 330 g CO2 na kWh – to trzykrotnie mniej niż w tradycyjnych blokach węglowych w Dolnej Odrze. Inwestycja w nowoczesne technologie sprawia, że elektrownia w Gryfinie przyczynia się do poprawy jakości powietrza w regionie i do zmniejszenia ogólnego poziomu emisji w Polsce. Elektrownia gazowa w Gryfinie ma potencjał do przyczynienia się do stabilizacji, a w perspektywie długoterminowej, do obniżenia cen energii elektrycznej w Polsce.

Wsparcie dla odnawialnych źródeł energii

Prezes PGE, Dariusz Marzec, podkreśla, że elastyczność nowego obiektu pozwala na optymalne wykorzystanie produkcji energii z OZE, wspierając dynamiczne zmiany rynkowe. Dzięki zdolności szybkiego dostosowania mocy produkcyjnej, elektrownia pomaga stabilizować sieć elektroenergetyczną i wspiera rozwój źródeł energii odnawialnej, odgrywając kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski.