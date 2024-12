"Półbóg, który wie lepiej"

W rozmowie z portalem prof. Matczak nie szczędził ostrych słów wobec lidera PiS. W jego ocenie Jarosław Kaczyński ma "wizję siebie jako półboga", który nie dopuszcza do siebie argumentów innych osób. Kaczyński uważa, że wie, co jest najlepsze dla narodu, i zrealizuje to bez względu na jakiekolwiek przeszkody. To cecha typowa dla każdego dyktatora lub półdyktatora – stwierdził profesor. Zdaniem Matczaka, rządy PiS opierały się na pysze i odrzuceniu systemów wymagających pokory, co było główną przyczyną kryzysu praworządności w Polsce.

"Czy mamy znowu sprowadzić ludzi na kolana?"

Prof. Matczak zwrócił uwagę na kluczowe hasło PiS – "wstawanie z kolan". Według niego, mimo ironii, jakie to hasło budziło wśród przeciwników partii, wielu ludzi rzeczywiście poczuło się godniej dzięki polityce PiS. Jeżeli PiS przegrał wybory, to czy najlepszym rozwiązaniem jest teraz ponowne sprowadzenie ich elektoratu na kolana? – pytał retorycznie. Prawnik podkreślił, że pogarda wobec osób głosujących na PiS jest błędem i przynosi odwrotny skutek.