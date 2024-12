Reklama

Prawo i Sprawiedliwość rozpocznie zbieranie podpisów pod wnioskiem do marszałka Sejmu, aby ten wystąpił do prezydenta z prośbą o odwołanie pięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej – poinformował rzecznik partii, Rafał Bochenek. Pismo w tej sprawie ma zostać wysłane do Szymona Hołowni jeszcze w piątek – zapowiedział Bochenek.

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła obrady ws. sprawozdania komitetu wyborczego PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

PiS domaga się odwołania pięciu członków PKW. Zapowiada kroki prawne

W związku z tym Bochenek zapowiedział w piątek, że partia skieruje do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wezwanie, aby ten zawnioskował do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie pięciu członków PKW. Argumentował, że pięciu członków PKW, którzy zagłosowali za odroczeniem obrad, nie stosuje się do obowiązującego kodeksu wyborczego i nie wykonuje swoich obowiązków. Tych pięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej uporczywie łamie prawo i w związku z tym oczywiście w przyszłości będą podejmowane wobec nich określone działania - powiedział Bochenek.

Podpisy pod wnioskiem do Hołowni posłowie PiS będą zbierali w czasie piątkowego spotkania klubu parlamentarnego.

Reklama

W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania. Jednak status Izby, która podjęła tę decyzję jest kwestionowany m.in. przez obecny rząd i część członków PKW.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie