Informacja o rzekomym starcie Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich pojawiła się na platformie X za sprawą dziennikarza Piotra Szlachtowicza. Doniesienia te potwierdził później prof. Mirosław Piotrowski, były europoseł PiS, związany ze środowiskiem Radia Maryja. W rozmowie z Onetem Piotrowski stwierdził, że Braun rzeczywiście planuje start w wyborach, a konwencja wyborcza ma odbyć się po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów poparcia.

Spotkanie Mentzena z mieszkańcami Żywca

Mentzen podczas spotkania z mieszkańcami Żywca, które mimo trudnych warunków pogodowych zgromadziło kilkaset osób, odniósł się do lokalnej historii i tradycji. Podkreślił przywiązanie do wartości patriotycznych i nawiązał do historycznej postaci Karola Stefana Habsburga, który po spolonizowaniu odrzucił swoje niemieckie korzenie i stał się Polakiem.

Krytyka polityki historycznej i relacji z Ukrainą

Podczas spotkania Mentzen skrytykował polskich polityków za brak działań w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Wskazał, że mimo tysięcy brutalnie zamordowanych Polaków w czasie II wojny światowej, ich ciała nadal spoczywają w zbiorowych mogiłach bez możliwości godnego pochówku. Porównał tę sytuację z działaniami Niemiec, które przez ostatnie lata przeprowadziły ponad 100 tysięcy ekshumacji niemieckich żołnierzy na Ukrainie.

Obietnice dotyczące odznaczeń państwowych

Mentzen zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany na prezydenta, cofnie order nadany m.in. byłemu ambasadorowi Ukrainy w Polsce Wasylowi Zwaryczowi, politykowi europejskiemu Guy’owi Verhofstadtowi oraz historykowi Janowi Tomaszowi Grossowi. Zarzucił im szkalowanie Polski i przekłamywanie historii.