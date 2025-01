Rozmowy polskiego premiera i prezydenta Ukrainy rozpoczną się o godz. 10.35; wspólna konferencja prasowa zapowiadana jest o godz. 12.40.

Spotkania Zełenskiego z Tuskiem i Trzaskowskim

Minister sportu i turystyki pytany w radiu RMF FM o spotkanie premiera Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim przekazał, że prezydent Ukrainy "poprosił także o spotkanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego i w imieniu Ukrainy odznaczy go i podziękuje Warszawie za pomoc w czasie wojny i Ukraińcom, i państwu Ukraińskiemu".

Reklama

Podziękowania dla warszawiaków, tak jak i dla wszystkich Polaków, po prostu się nam należą. Prezydent przyjmie te podziękowania w imieniu warszawiaków, nie własnym - stwierdził Nitras.

Przełom w sprawie ekshumacji

Reklama

Minister wyraził przekonanie, że "przed nami proces, którego byliśmy blisko na początku wojny - pewnej zgody, szukania porozumienia". Ekshumacje są bardzo ważne, są warunkiem z naszej strony, w ogóle niedyskutowalnym, i wierzę, że dojdzie do porozumienia i do ekshumacji, i do przeprosin Ukraińców za Wołyń (...) w perspektywie czasu - powiedział minister.

10 stycznia premier Tusk poinformował na platformie X, że zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA, opisując ten fakt w kategorii "przełomu" i dziękując za "dobrą współpracę" ministrom kultury Polski i Ukrainy.

Między Warszawą i Kijowem od wiosny 2017 r. trwa spór wokół zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy, wprowadzonego przez ukraiński IPN. Zakaz został wydany po zdemontowaniu pomnika UPA w Hruszowicach w kwietniu 2017 r. Decyzja o zniesieniu obowiązującego od 2017 r. moratorium na poszukiwania i ekshumacje szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej została ogłoszona pod koniec listopada 2024 r. podczas wspólnej konferencji prasowej ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy.

Wojna w Ukrainie

Środa to 1056. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.