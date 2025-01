Decyzja o likwidacji delegatur ABW:

Były szef ABW, pełniący swoją funkcję w latach 2015–2020, jako funkcjonariusz publiczny miał nie dopełnić swoich obowiązków, co wynikało z decyzji o przeprowadzeniu zmian w statucie Agencji. W ich efekcie zlikwidowano 10 z 15 delegatur terenowych ABW. Decyzja ta, jak wskazuje Komisja, miała negatywny wpływ na zdolność Agencji do realizacji jej ustawowych zadań i doprowadziła do istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Reklama

Zlikwidowane jednostki obejmowały m.in. delegatury w Olsztynie (odpowiedzialną za monitorowanie zagrożeń z rejonu Obwodu Królewieckiego), w Rzeszowie (kluczową dla logistyki wsparcia Ukrainy) oraz w Bydgoszczy (obszar obejmujący obiekty NATO). Komisja wskazuje, że decyzja o likwidacji tych jednostek została podjęta bez przeprowadzenia analizy wpływu na bezpieczeństwo narodowe.

Komisja wyraża wątpliwości

Ponadto Komisja wyraża poważne wątpliwości co do rzetelności informacji przekazywanych przez ówczesnego Szefa ABW w uzasadnieniu do wprowadzanych zmian. Wskazuje na możliwość, że zawarte w tych materiałach dane były nieprawdziwe i mogły wprowadzać w błąd decydentów.

Co więcej, nawet po agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. nie podjęto żadnych działań naprawczych mających na celu przywrócenie likwidowanych delegatur, w szczególności na obszarach wschodnich kraju.

Dysfunkcje w ABW

Reklama

W opinii Komisji działania te miały charakter szkodliwy dla interesu publicznego, doprowadzając do głębokiej dysfunkcji systemu służby specjalnej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i jego porządek konstytucyjny.

Komisja wyraża nadzieję, że złożone zawiadomienie przyczyni się do wyjaśnienia tej sprawy oraz wyciągnięcia odpowiedzialności wobec osób, które naruszyły przepisy prawa i interes publiczny.