Pracownia Ipsos na zlecenie TVP Info i programu "19:30" zapytała Polaków, na kogo oddaliby głos spośród kandydatów deklarujących swój udział w wyborach. W pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski zdobyłby 32 proc. głosów. Karol Nawrocki mógłby liczyć na 22 proc. poparcia. Jeśli chodzi o drugą turę, Karol Nawrocki zanotował spadek o 5 pkt proc. w stosunku do sondażu sprzed miesiąca.

Jakie szanse mają inni kandydaci?

Sławomir Mentzen, z Konfereracji jest trzeci w sondażu. Poparłoby go 10 proc. wyborców. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma o 1 punkt proc. mniej. Magdalena Biejat, Marek Jakubiak, Adrian Zandberg i Katarzyna Cichos mogliby liczyć – każde z nich – na 2 proc. poparcia. Piotr Szumlewicz dostałby 1 proc. głosów, a Marek Woch notuje 0 proc. poparcia.

Kogo wybierają kobiety, a kogo mężczyźni?

Z sondażu wnika, że Rafała Trzaskowskiego popiera tyle samo kobiet co mężczyzn – po 32 proc. Jeśli chodzi o Karola Nawrockiego to przeważają kobiety: 24 do 20 proc. Kandydata Konfederacji popiera 17 proc. mężczyzn i tylko 5 proc. kobiet. Wśród najlepiej wykształconych ankietowanych zdecydowanym zwycięzcą jest Trzaskowski - w tej grupie ma aż 38 proc. poparcia wyborców z wykształceniem licencjackim i wyższym.

Druga tura wyborów prezydenckich

Gdyby w drugiej turze spotkali się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, głosowanie wygrałby kandydat Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski zdobyłby 42 proc. głosów, a Karol Nawrocki – 29 proc. W porównaniu do poprzedniego sondażu dla drugiej połowy grudnia, Rafał Trzaskowski utrzymał swój wynik, Karol Nawrocki z kolei zanotował spadek poparcia o 5 pkt proc.

Z sondażu wynika, że wyborach prezydenckich chce wziąć udział 76 proc. ankietowanych. Na pytanie o to, czy pójdą do urn odpowiedź "zdecydowanie" wybrało 56 proc. badanych, a 20 proc. "raczej tak". Marszałek Sejmu formalnie zarządził organizację wyborów prezydenckich na 18 maja