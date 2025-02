Sposoby na powstrzymanie Rosji

Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z generałem Keithem Kelloggiem w Warszawie mówił o konieczności zatrzymania rosyjskiej agresji. Wskazał na dwa kluczowe obszary:

Wzmocnienie potencjału militarnego Ukrainy i państw sojuszniczych.

Blokowanie rosyjskiego imperializmu poprzez naciski ekonomiczne i polityczne.

Podkreślił, że chce przedyskutować te kwestie z polskimi politykami.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Kiedy?

Duda zapowiedział, że w poniedziałek (24.02.2025) odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego . Jej celem będzie analiza sytuacji na Ukrainie po planowanych w najbliższych dniach spotkaniach w Kijowie. Będziemy znali już rezultaty spotkań w Kijowie, do których dojdzie w najbliższych dniach – poinformował prezydent.

Po wizycie w Polsce generał Kellogg uda się do Ukrainy, gdzie omówi dalsze kroki wsparcia. Duda przypomniał, że Polska nieustannie pomaga Ukrainie na wielu płaszczyznach. Partycypujemy na co dzień naszą postawą wspierania Ukrainy, przesyłając pomoc militarną oraz udostępniając nasze możliwości transportowe i tranzytowe – powiedział.

Zaznaczył, że działania te przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozmowa Dudy z Kelloggiem

Ja przedstawiałem generałowi to, jak my postrzegamy sytuację na Ukrainie, (...) jak wygląda kwestia kolejnych incydentów prowokowanych przez Rosję, także na naszym niebie – powiedział Duda. Podkreślił również, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO jest kluczowym tematem rozmów.

Kiedy zakończenie wojny?

Duda ocenił, że Stany Zjednoczone zwiększają swoje zaangażowanie w sprawę Ukrainy. Wskazał, że amerykańska administracja podejmuje konkretne działania, które mogą doprowadzić do zakończenia konfliktu. Spodziewam się, że dojdzie przynajmniej do przerwania walk, a mam nadzieję – do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę – stwierdził prezydent.

Spotkania Dudy z amerykańskimi przywódcami

Duda przypomniał, że w piątek spotkał się z szefem Pentagonu Petem Hegsethem, dzięki czemu ma pełny obraz działań USA w regionie. W moim osobistym przekonaniu Ameryka weszła bardzo mocno do gry, jeśli chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie – zaznaczył.

Prezydent podkreślił także determinację Donalda Trumpa, którego zna osobiście. Wiem, że jest człowiekiem niezwykle stanowczym i kiedy działa, to w sposób zdeterminowany, zazwyczaj skuteczny – powiedział.