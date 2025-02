W Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, odbyło się pierwsze od początku wojny spotkanie przedstawicieli USA i Rosji na wysokim szczeblu. Rozmowy prowadzili szefowie dyplomacji – Marco Rubio ze strony amerykańskiej i Siergiej Ławrow ze strony rosyjskiej. Ukraina nie brała udziału w negocjacjach. Rosja ponownie zażądała, by Ukraina nie wstępowała do NATO, twierdząc, że to zagrożenie dla jej suwerenności.