Gen. Polko podkreślił w rozmowie w związku z przypadającą 24 lutego trzecią rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę, że ewentualna misja pokojowa w tym kraju z pewnością nie oznaczałaby żadnej prowokacji wobec Rosji. Zdaniem generała, z góry wykluczanie udziału w niej polskich wojsk jest "totalnym absurdem". To jest zamykanie sobie drogi, to jest spowodowanie, że nikt takiego kraju, który z góry wyklucza udziału w takiej misji, nie będzie traktował poważnie - ocenił.

Koalicja chętnych zamiast NATO? Gen. Polko o przyszłości wsparcia dla Ukrainy

Według eksperta nie należy wykluczać się z dyskusji w tej sprawie nie znając nawet jej szczegółów. Zauważył, że polski udział w misji mógłby też polegać na działaniach logistycznych, np. na wsparciu transportu sił, które będą w niej uczestniczyły. Ale trudno sobie wyobrazić, żeby te elementy wsparcia logistycznego ograniczyły się wyłącznie do terytorium Polski, skoro już nawet teraz działania związane chociażby z przemieszczeniem sprzętu realizowane są częściowo na terytorium Ukrainy - zauważył.

Jak dodał, zaangażowanie Polski mogłoby opierać się także na zaangażowaniu wojsk specjalnych. Przypomniał przy tej okazji udział polskiej jednostki GROM m.in. w Kosowie na początku XXI wieku (generał był wówczas dowódcą jednostki), kiedy to jej działania skupiały się m.in. na wyszukiwaniu wszelkiego rodzaju bandytów, wtedy przede wszystkim handlarzy organów. Jak mówił, takie operacje mogłyby pomóc w szybkiej identyfikacji, na czyje zlecenie podobne grupy działają. Generał przypomniał też, że to właśnie z tego powodu, by wojna nie dotknęła naszego obszaru, Polska uczestniczyła w misjach w Iraku czy w Afganistanie.

Czy Polska powinna wysłać wojsko na Ukrainę? Generał Polko odpowiada

Jeżeli teraz coś takiego dzieje się w Ukrainie, no to chyba lepiej mieć to pod kontrolą i niech się to tam skończy, niż nie wiedzieć, co tam się dzieje i pozwolić na to, żeby konflikt przeniósł się na nasze terytorium - mówił gen. Polko. Deklaracje polskiego rządu, który utrzymuje, że Polska nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę, generał nazwał "działaniami wyborczymi".

Głównym czynnikiem odstraszającym hipotetycznej misji, zdaniem generała, nie byłaby nawet sama liczebność wojsk, ale przede wszystkim ich reprezentatywność tak, żeby jak najbardziej nie opłacało się ich zaatakować. Generał uważa, że głosy, jakoby misja nie miała działać pod parasolem NATO, są "poniekąd słusznym kierunkiem". Jego zdaniem nie chodzi bowiem o to, by była to misja Sojuszu, a koalicji różnych krajów. Założył także, że wezmą w niej udział Stany Zjednoczone, Turcja oraz Chiny. Ponieważ, jak mówił, "mają w tym konkretny interes" - złoża metali ziem rzadkich. Zwrócił uwagę, że złoża te występują przede wszystkim na terenach okupowanych przez Rosjan. Administracja Donalda Trumpa zaznacza, że Stany Zjednoczone nie planują rozmieszczenia swoich wojsk w Ukrainie, ale taka decyzja może należeć do państw europejskich.

Według generała pokój na Ukrainie z pewnością nie zostanie w tym roku osiągnięty, a kiedy już dojdzie do przerwania działań wojennych, "będzie to tylko i wyłącznie zamrożenie konfliktu". Ocenił, że Putin nie chce pokoju, a właśnie zamrożenia, bo musi zweryfikować swoje kadry, które nie sprawdziły się w jego wojnie, a dodatkowo musi odtworzyć swoje rezerwy.

Podkreślił, że "Rosja już dawno przestawiła się na tory wojenne, a Europa po tych trzech latach jakby nie wyciągnęła wniosków i nadal stoi w miejscu". Gen. Polko wyraził jednocześnie nadzieję, że działania Trumpa będą zimnym prysznicem dla Europy a ta, ze swoim - jak mówił - ogromnym potencjałem przemysłowym, technologicznym, ludzkim, i wytwórczym po prostu zacznie robić to, co robiła w epoce zimnej wojny - przypomniał, że wówczas niektóre kraje wydawały na obronność nie 5, ale blisko 10 proc. swojego PKB.