"Po dużym sukcesie przychodzi korekta. Karol Nawrocki notuje największy spadek zaufania i znika z podium, na którym pojawił się w styczniu. Zastępuje go Mateusz Morawiecki. Nowy osobisty rekord osiąga Sławomir Mentzen" - ocenił Onet, który w środę opublikował sondaż.

Trzaskowski liderem, a kogo Polacy nie chcą? Zaskakujące zmiany w sondażu

Portal podkreślił, że Trzaskowski po raz kolejny otwiera ranking zaufania do osób publicznych z wynikiem 43,5 proc. (19,5 proc. zdecydowanie ufa, 24 proc. raczej ufa). "To wzrost o 2,3 pkt proc. w porównaniu do styczniowego sondażu. Brak zaufania do kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta deklaruje 44,8 proc. badanych (spadek o 5,9 pkt proc.), a neutralne zdanie ma o nim 10,4 proc. (wzrost o 2,3 pkt proc.)" - podkreślono w artykule.

Wiceliderem rankingu zaufania pozostaje Andrzej Duda z wynikiem 37,8 proc. (12,2 proc. zdecydowanie ufa, 25,6 proc. raczej ufa). "To spadek o 3,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru. Negatywne zdanie ma o prezydencie RP 50,3 proc. badanych (wzrost o 1,3 pkt proc.), a obojętnie wypowiada się o nim 11,7 proc. (wzrost o 1,7 pkt proc.)" - czytamy.

Onet zwrócił uwagę, że zmiana zaszła na ostatnim stopniu podium. "Plasuje się na nim Mateusz Morawiecki, który cieszy się zaufaniem 36,7 proc. uczestników sondażu (14,4 proc. zdecydowanie ufa, 22,3 proc. raczej ufa). To mniej o 0,6 pkt proc. niż miesiąc temu" - czytamy.

Z kolei do ścisłej czołówki nie powraca premier Donald Tusk, który utrzymuje czwartą pozycję z zaufaniem 35,7 proc. ankietowanych (spadek o 2,6 pkt proc.). Na piątym miejscu znalazł się zaś popierany przez PiS kandydat na prezydenta, prezes IPN Karol Nawrocki, który według sondażu IBRiS cieszy się zaufaniem 33,2 proc. osób (13,4 proc. zdecydowanie ufa, 19,8 proc. raczej ufa). "To spadek aż o 5,3 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym miesiącem" - zauważył Onet.

W pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze: marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia (32,6 proc. zaufania), prezes PiS Jarosław Kaczyński (31,8 proc. zaufania), lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty (28,6 proc.), kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen (28,3 proc. zaufania) oraz wicepremier, minister obrony i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (28,2 proc. zaufania).

Zaskakujące zmiany w rankingu zaufania. Kto zyskuje, a kto traci?

"Sławomir Mentzen notuje swój najlepszy wynik w historii sondaży zaufania IBRiS dla Onetu, odkąd zadebiutował w nich w kwietniu 2023 r. Polityk od grudnia ub.r. zyskał łącznie 6,1 pkt proc." - czytamy.

W dalszej części stawki są inni kandydaci na prezydenta: Magdalena Biejat (27,8 proc. zaufania; przy czym portal zaznaczył, że zanotowała ona największy wzrost zaufania), Marek Jakubiak (21,1 proc. zaufania), Adrian Zandberg (20,4 proc. zaufania), Krzysztof Stanowski (17,4 proc. zaufania) i Grzegorz Braun (16,1 proc. zaufania).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 23-24 lutego 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).