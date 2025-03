Grzegorz Puda, poseł PiS, skomentował w Radiu ZET piątkowe spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Stwierdził, że czuje się urażony słowami Zełenskiego o tym, że Ukraina prowadzi wojnę samotnie. Przypomniał, że Polska udzieliła Ukrainie ogromnej pomocy. Skrytykował Donalda Tuska za wspieranie Zełenskiego w mediach społecznościowych. Uznał, że taka postawa to "wypychanie Ameryki z Polski".

Tusk: To graniczy ze zdradą interesu narodowego

Premier Donald Tusk odniósł się do słów Pudy w ostrym wpisie na platformie X. Zasugerował, że Puda popiera sojusz USA z Rosją, co byłoby szkodliwe dla Polski. "On naprawdę to powiedział!" – napisał Tusk, komentując słowa posła PiS. "Granica między głupotą a zdradą narodowego interesu bywa bardzo cienka" – dodał.