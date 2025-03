Francuska ekspertka Nicole Bacharan oceniła, że spór między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim był bezprecedensowy. Zaznaczyła, że po raz pierwszy doszło do tak brutalnej wymiany zdań na oczach całego świata. To, co widzieliśmy, było szokujące, brutalne i gwałtowne – powiedziała Bacharan. Dodała, że w historii nie było podobnej sytuacji, ponieważ wcześniej podobne wydarzenia miały miejsce za zamkniętymi drzwiami.