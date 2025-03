W kuluarach niedzielnej konferencji programowej popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, Czarnek odniósł się do piątkowego przebiegu spotkania prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego.

Ktoś taki jak prezydent Ukrainy jadąc do Stanów Zjednoczonych do Waszyngtonu, prosząc o dalszą pomoc, bez której Ukraina nie jest w stanie być niepodległa, powinien zdawać sobie sprawę, gdzie jedzie i powinien się zachowywać jak każdy. Wyobrażacie sobie państwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jedzie do Ameryki i mówi: "Żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka". No głupek byśmy powiedzieli, tak się zachował niestety i tu nie ma co owijać słów w bawełnę, tak się zachował prezydent Ukrainy, która jest pod bombami rosyjskimi - cytowały media wypowiedź Czarnka.

Mastalerek krytykuje Czarnka. "Odpowiedzialny polityk tak nie mówi"

Mastalerek pytany w poniedziałek w TVN24 o tę wypowiedź ocenił, że "nigdy żaden odpowiedzialny polityk nie powinien tak nazywać żadnej głowy państwa, premiera czy ministra".

Dziwię się. Nie rozumiem takich słów, bo wszystko można wyrazić zupełnie inaczej. Można to, że komuś się coś nie podoba, powiedzieć w inny sposób - podkreślił Mastalerek.

Prezydencki minister dodał, że nie podobają mu się słowa byłego ministra edukacji narodowej i w dodatku profesora. Ja uważam, że to jest błąd - stwierdził.

Reakcja Ukrainy po słowach Czarnka

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar w odpowiedzi na słowa Czarnka napisał na platformie X, że wypowiedź, w której słychać było krytykę pod adresem Ukrainy i ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jest "absolutnie niedopuszczalna". Taka retoryka jest sprzeczna z oficjalną pozycją Polski, duchem strategicznego partnerstwa i solidarności, ale powtarza narrację rosyjskiego agresora i świadomie uderza w bezpieczeństwo Polski i Europy - napisał dyplomata.

Jak dodał, "Ukraińcy realizują swoje nieodłączne prawo do niepodległego państwa, broniąc europejskiego wyboru, demokratycznych wartości i tożsamości narodowej". Zaznaczył też, że "Ukraina była, jest i będzie suwerennym państwem, zdolnym do obrony swojej niepodległości i decydowania o swojej przyszłości".

Czarnek w poniedziałek w mediach społecznościowych zwrócił się do ukraińskiego ambasadora, by ten nie przekręcał jego słów. Powtarzałem i powtarzam, że Ukraina musi być wolna i niepodległa, ale nie będzie taka bez pomocy Stanów Zjednoczonych i Polski. A jak się ma od kogoś pomoc, to zwykła kultura wymaga okazywania wdzięczności. Zrozumienie tych prostych rzeczy jest konieczne dla dalszej współpracy Ukrainy z Polską i USA. Brak zrozumienia, może świadczyć właśnie o reprezentowaniu interesów rosyjskich. Życzę Panu i władzom Ukrainy mądrych i przemyślanych decyzji i działań - napisał Czarnek.