Wbrew powszechnym wyobrażeniom to nie wyborcy PiS ani Konfederacji, lecz zwolennicy Koalicji Obywatelskiej najmocniej domagają się twardej kontroli migracji. Tak wynika z najnowszego badania zrealizowanego przez Opinia24 na zlecenie More in Common Polska, opublikowanego w "Rzeczpospolitej".