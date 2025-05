Egzamin rozpoczął się o godz. 9.00; na napisanie egzaminu było 110 minut.

Jak poinformował PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, egzamin przebiegł spokojnie.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Arkusze CKE z angielskiego

Już wiadomo z jakimi zadaniami i zagadnieniami musieli zmierzyć się zdający egzamin ósmoklasisty 2025 z języków obcych. Po godz. 14 CKE opublikowała arkusze CKE, które znajdziesz poniżej.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Język angielski [ARKUSZE CKE]

Uczniowie pisali egzamin z jednego z języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Mogli wybrać tylko ten język, którego uczyli się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wyjątkiem są uczniowie z Ukrainy, którzy mogli przystąpić do sprawdzianu z dowolnego języka obcego wybranego spośród wymienionych.

Największa grupa ósmoklasistów (98,4 proc.) wybrała język angielski. Drugim najczęściej wybieranym językiem był niemiecki. Do egzaminu z niego przystąpiło 1,4 proc. uczniów. Do egzaminu z pozostałych języków obcych, tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego, przystąpiło łącznie 0,2 proc. ósmoklasistów.

Spośród uczniów-obywateli Ukrainy największa grupa (67,8 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym przez nich językiem był rosyjski – to wybór 31,2 proc. zdających. Do egzaminu z pozostałych języków obcych, tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego, przystąpiło łącznie 1 proc. z wszystkich zgłoszonych uczniów ukraińskich.

Według danych CKE w 2025 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych niemal 355 tys. uczniów z ponad 12 850 szkół. Do egzaminu zgłoszono też ponad 13 tys. uczniów obywateli Ukrainy z ok. 4 tys. szkół.

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu były zarówno zadania zamknięte, w których uczeń musiał wybrać jedną odpowiedź z kilku podanych, jak i otwarte, w których samodzielnie formułował odpowiedź.

Zdający nie mogli na egzaminie korzystać ze słowników. Uczniowie mogli przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem. Do sali egzaminacyjnej nie wolno im było wnieść urządzeń telekomunikacyjnych. Wyjątkiem są urządzenia telekomunikacyjne wyposażone w aplikację służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu nie można nie zdać. Jednak wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej – połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Źródło: CKE, PAP