Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało z dalszych prac projekt deregulacji dotyczący wycinki drzew na prywatnych działkach. Wiceminister Mikołaj Dorożała poinformował o tej decyzji, podkreślając, że nowe przepisy powstaną we współpracy z samorządowcami. "STOP Lex Szyszko II. Procedowanie projektu dot. wycinki drzew wstrzymane." - ogłosił wiceminister Dorożała.

Eksperci ostrzegali przed "korupcjogenną luką prawną"

Państwowa Rada Ochrony Przyrody wyraziła poważne obawy dotyczące projektu. Zdaniem ekspertów, nowelizacja ustawy o ochronie przyrody mogła stworzyć "korupcjogenną lukę prawną" i prowadzić do wymuszania tzw. milczącej zgody urzędów w sprawach wycinki. "Państwowa Rada Ochrony Przyrody ostrzega, że nowelizacja ustawy o ochronie przyrody dotycząca wycinki drzew może stworzyć korupcjogenną lukę prawną i prowadzić do wymuszania tzw. milczącej zgody (jeśli urząd szybko nie odpowie, oznaczać to będzie zgodę)." - podkreślono w opinii PROP.

Obawy przed nadużyciami deweloperów

Wiceminister Dorożała przyznał, że zgadza się z opinią PROP i uważa, że proponowane przepisy mogłyby otworzyć furtkę deweloperom do niekontrolowanej wycinki drzew na terenach, które później przejmowaliby pod inwestycje. "Niestety w stu procentach zgadzam się z opinią PROP i uważam, że proponowane przepisy otwierają furtkę deweloperom." - napisał Dorożała.

Nowe przepisy powstaną we współpracy z samorządami

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza teraz przygotować nowe, bezpieczne przepisy dotyczące wycinki drzew, które będą służyć usprawnieniu decyzji administracyjnych, ale jednocześnie nie doprowadzą do masowej wycinki. W tym celu wysłano pisma do Związku Miast Polskich, Związku Województw oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu z prośbą o sugestie. "Musimy zaproponować bezpieczne przepisy faktycznie służące udrożnieniu decyzji administracyjnych, które nie odbiją się masakrą drzew. Wysłaliśmy pisma między innymi do Związku Miast Polskich, Związku Województw, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prosząc samorządowców o sugestie z punktu widzenia ich codziennej praktyki..." - poinformował wiceminister.