Za zmianami w Regulaminie głosowało 233 posłów – przede wszystkim koalicji rządzącej, przeciwko było 179 – przede wszystkim klub PiS, 14 – przede wszystkim posłowie Konfederacji – wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie nie zgodzili się na zgłoszony przez PiS wniosek o odrzucenie projektu.

Zaostrzenie sankcji regulaminowych

Zmiany Regulaminu Sejmu dotyczą utraty lub zmniejszenia diety i uposażenia poselskiego w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością posła na posiedzeniach Sejmu.

Zgodnie z uzasadnieniem, zmiany mają na celu "zaostrzenie sankcji regulaminowych, związanych z utratą i obniżeniem diety parlamentarnej oraz obniżeniem uposażenia poselskiego, z powodu nieusprawiedliwionego braku uczestniczenia posła w posiedzeniach Sejmu lub jego organu".

Zmiana sposobu potwierdzania obecności

Nowe przepisy przewidują zmianę sposobu potwierdzania obecności posłów na obradach. Według dotychczasowych rozwiązań, obecność posła na posiedzeniu Sejmu jest potwierdzana na liście obecności wykładanej każdego dnia posiedzenia do czasu zakończenia obrad oraz poprzez potwierdzony wydrukami udział w głosowaniach. Prezydium Sejmu zaproponowało, by, co do zasady, posłowie potwierdzali swoją obecność na posiedzeniu Sejmu podpisem na liście obecności wykładanej każdego dnia posiedzenia.

Jednocześnie przewidziano, że w dniu posiedzenia Sejmu, w którym są przeprowadzane głosowania, potwierdzeniem obecności posła na posiedzeniu Sejmu jest wzięcie przez niego udziału w co najmniej 4/5 głosowań.

Nie tylko obniżenie, ale nawet utrata diety

Obecnie marszałek Sejmu zarządza obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej posła o: 1/30 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Sejmu lub za niewzięcie w danym dniu udziału w więcej niż 1/5 głosowań oraz 0 1/30 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu komisji, jeżeli liczba tych nieobecności przekroczyła 1/5 liczby posiedzeń komisji w miesiącu kalendarzowym.

Zmiana Regulaminu zwiększa sankcje w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością na posiedzeniu Sejmu, jeżeli w danym miesiącu jest większa niż 3 dni. W takim przypadku marszałek Sejmu może zarządzić obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej posła o 1/5 za czwarty i każdy następny dzień nieusprawiedliwionej nieobecności podczas obrad Sejmu.

Nowy przepis przewiduje utratę diety parlamentarnej i obniżenie uposażenia do 1/10 jego wysokości w kolejnych miesiącach, jeśli poseł, w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością, opuści 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu. Ma to zastosowanie do czasu wzięcia przez posła udziału w posiedzeniu Sejmu.

Możliwość odwołania się do Prezydium Sejmu

Zmiany zakładają możliwość odwołania się do Prezydium Sejmu od zarządzonej uchwały w ciągu 7 dni od dnia, gdy zostanie ona doręczona posłowi. Potrącenie miałoby zostać wykonane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia albo po ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Według nowelizacji, obniżenie uposażenia poselskiego nie może przekraczać łącznie 9/10 jego wysokości.