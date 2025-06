Putin wielkim miłośnikiem hokeja

Putin jest wielkim fanem hokeja na lodzie. Jednym z jego najbliższych przyjaciół jest gwiazdor amerykańsko-kanadyjskiej ligi NHL Aleksandr Owieczkin. Obaj panowie nie ukrywają, że łączą ich bliskie relacje. Media w USA kilka miesięcy temu donosiły nawet, że to właśnie 39-letni hokeista w przyszłości może zająć miejsce Putina na stanowisku prezydenta Rosji.

Putin nie jest kibicem w kapciach

Sam Putin nie jest tylko kibicem hokeja w kapciach. Dyktator z Kremla często zakłada łyżwy na nogi, bierze kij do rąk i wyjeżdża na lód, by wziąć udział w pokazowych meczach z byłymi gwiazdami rosyjskiego hokeja. Oczywiście Putin zawsze gra w zwycięskiej drużynie, a sam popisuje się co najmniej kilkoma zdobytymi bramkami. Dlatego informacja o ostatecznym wykluczeniu hokejowych reprezentacji Rosji z udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich w 2026 roku musiała bardzo zaboleć Putina.

Rosja wykluczona z igrzysk olimpijskich

W poniedziałek podział na grupy w turnieju olimpijskim w hokeju na lodzie został oficjalnie zatwierdzony przez Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie i Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Wśród nich nie ma Rosji.

W grupie A mężczyzn zagrają Kanada, Szwajcaria, Czechy i Francja. Grupę B tworzą Finlandia, Szwecja, Słowacja i Włochy, a grupę C - Stany Zjednoczone, Niemcy, Łotwa i Dania. W turnieju kobiet grupę A tworzą Kanada, Stany Zjednoczone, Finlandia, Czechy i Szwajcaria, a grupę B - Niemcy, Szwecja, Japonia, Włochy i Francja.