Rozporządzenie precyzyjnie opisuje, jak przebiegać będzie ewakuacja ludności. Kluczowe elementy to:

Weryfikacja planu ewakuacji w zależności od rodzaju zagrożenia.

Alarmowanie personelu i zespołów ewakuacyjnych.

Informowanie ludności o zarządzonej ewakuacji, miejscach zbiórki i dostępnych środkach transportu.

Kierowanie ewakuacją, z uwzględnieniem zadań zespołów wspomagających.

Samoewakuacja ludności: rozporządzenie przewiduje, że mieszkańcy mogą ewakuować się własnymi środkami transportu i we własnym zakresie szukać zakwaterowania. Organ obrony cywilnej będzie koordynował ten proces, prowadząc spis lub szacując liczbę ewakuowanych osób.

Spis ewakuowanej ludności, dóbr kultury i mienia.

Przyjęcie i ewidencja ewakuowanych w miejscach czasowego pobytu z zapewnionymi podstawowymi warunkami przetrwania.

Zapewnienie bezpiecznego powrotu do miejsc zamieszkania.

Zabezpieczenie mienia. Od zabytków po zwierzęta

Dokument szczegółowo reguluje także zabezpieczenie mienia, w tym cennych dóbr kultury. Działania obejmują:

Zabezpieczenie szczególnie ważnych obiektów nieruchomych, w tym zabytków.

Przygotowanie do przemieszczenia zwierząt i najcenniejszego mienia ewakuowanych osób.

Zabezpieczenie ruchomych dóbr kultury przed uszkodzeniem podczas transportu, ich ewidencję, załadunek, przewóz i zdeponowanie w bezpiecznych miejscach.

Rola samorządów

Rozporządzenie jasno przypisuje obowiązki poszczególnym szczeblom samorządu:

Wójt (burmistrz, prezydent miasta): Niezwłocznie wdraża procesy przygotowania do ewakuacji, ustala obszary do ewakuacji, szacuje liczbę osób (w tym potrzebujących specjalnego transportu, jak osoby chore czy niepełnosprawne), wyznacza drogi i punkty zbiórki, mobilizuje zasoby obrony cywilnej oraz środki transportu, a także ustala sposób zabezpieczenia najcenniejszego mienia i informowania ludności.

Starosta : Koordynuje ewakuację na obszarze powiatu, wskazuje dostępne powiatowe zasoby obrony cywilnej, środki transportu, główne drogi, ustala sposób zabezpieczenia dóbr kultury i informuje ludność.

: Koordynuje ewakuację na obszarze powiatu, wskazuje dostępne powiatowe zasoby obrony cywilnej, środki transportu, główne drogi, ustala sposób zabezpieczenia dóbr kultury i informuje ludność. Wojewoda: Tworzy zespół do spraw koordynowania ewakuacji na poziomie województwa, określa liczbę osób do ewakuacji, wskazuje infrastrukturę transportową (lądową, wodną, powietrzną), współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie kierunków ewakuacji, a także wskazuje siły i środki do zabezpieczenia ewakuacji i ochrony mienia.

Organizacja w terenie. Punkty i drużyny

W celu sprawnej ewakuacji powstaną specjalne punkty i drużyny:

W obszarach objętych ewakuacją: punkty ewidencyjno-informacyjne, punkty załadunku, punkty pomocy medycznej (w tym psychologicznej), drużyny porządkowo-ochronne oraz drużyny załadowcze (do mienia i dóbr kultury).

Na trasach przemieszczania: punkty koordynacji przemieszczania, drużyny utrzymania porządku publicznego oraz drużyny logistyczne (paliwo, żywność, woda).

W miejscu przyjęcia: punkty przyjęcia, punkty rozdzielcze, punkty pomocy medycznej, drużyny porządkowo-ochronne oraz drużyny wyładowcze.

Rozporządzenie podkreśla także, że podczas ewakuacji należy przeciwdziałać dezinformacji i panice, zapewniając bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także dostęp do podstawowych środków (żywności, wody, urządzeń sanitarnych). Priorytetem jest bezpieczny transport rodzin, dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z niepełnosprawnościami. Ludność ma ograniczyć zabierane mienie do tego, co niezbędne do przetrwania przez 72 godziny.

Nowe rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.