Nowy sondaż partyjny. Kto na pierwszym miejscu?

Z opublikowanego w poniedziałek sondażu wynika, że aż 70,7 proc. ankietowanych zadeklarowało gotowość do wzięcia udziału w wyborach, co świadczy o wysokim zainteresowaniu Polaków polityką.

Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 28,8 proc. respondentów, co stawia ją na pierwszym miejscu. Tuż za nią, z wynikiem 27,9 proc., plasuje się Prawo i Sprawiedliwość. Na trzeciej pozycji znalazła się Konfederacja, zdobywając 14,7 proc. głosów.

Zaskoczenie w sondażu. Kto poza podium?

Zaskoczeniem jest wynik Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL), która uzyskała jedynie 6,9 proc. poparcia, co oznacza, że koalicja nie przekroczyłaby progu wyborczego i nie weszłaby do Sejmu.

Co ciekawe, do parlamentu dostałaby się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, z wynikiem 6 proc. To ugrupowanie zyskało samodzielne wejście do Sejmu. Lewica również przekroczyłaby próg, zdobywając 5,6 proc. głosów.

Poza Sejmem, podobnie jak Trzecia Droga, znalazłaby się partia Razem, z poparciem na poziomie 3,2 proc.

Różnice w preferencjach pomiędzy kobietami a mężczyznami

Sondaż ujawnia również ciekawe różnice w preferencjach wyborczych ze względu na płeć:

Koalicja Obywatelska cieszy się znacznie większym poparciem wśród kobiet (33 proc.) niż mężczyzn (24 proc.).

(33 proc.) niż mężczyzn (24 proc.). Prawo i Sprawiedliwość również ma silniejsze poparcie wśród pań (29 proc.) niż panów (27 proc.).

(29 proc.) niż panów (27 proc.). Konfederacja wyraźnie dominuje wśród mężczyzn (20 proc.) w porównaniu do kobiet (9 proc.). Podobnie jest w przypadku Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna , którą popiera 8 proc. mężczyzn i 3 proc. kobiet.

W przypadku Trzeciej Drogi głosy rozkładają się równomiernie (po 7 proc. dla obu płci).

(po 7 proc. dla obu płci). Lewica ma więcej zwolenniczek (7 proc.) niż zwolenników (4 proc.).

Sytuacja jest odwrotna w przypadku partii Razem, którą chętniej wybierają mężczyźni (4 proc.) niż kobiety (2 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię IBRiS w dniach od 12 do 14 czerwca bieżącego roku, metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie 1000 dorosłych Polaków.