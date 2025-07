Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i PSL stoją obecnie na stanowisku, że po złożeniu ślubowania to Karol Nawrocki będzie prezydentem, a kluby oficjalnie nie zamierzają bojkotować tej uroczystości - wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, w rozmowie z WP zapewniła, że wybór Karola Nawrockiego nie będzie powszechnie kwestionowany.

"Karol Nawrocki będzie prezydentem Polski od 6 sierpnia"

Tak jak powiedział pan premier, uchwała będzie opublikowana z adnotacją co do nielegalności tej izby. Wygląda na to, że te nieprawidłowości w komisach wyborczych czy czasem również fałszerstwa miały wpływ na wynik wyborów, ale nie miały wpływu na samego zwycięzcę. Chodzi o to, że liczba głosów, która padła na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego jest inna niż ta, która była podana w komunikacie PKW. To z całą pewnością trzeba wyjaśnić. Ale to jest osobna sprawa, bo zanosi się, że Karol Nawrocki będzie prezydentem Polski od 6 sierpnia – powiedziała Dorota Łoboda. Dodała, że w koalicji jest chęć skierowania uwagi na "uspokojenie nastrojów społecznych i niepodsycanie teorii spiskowych".

Planowane zmiany w Kodeksie wyborczym

Rzeczniczka KO mówiła także o trwających w koalicji rozmowach dotyczących zmian w Kodeksie wyborczym. Na czym miałyby polegać? Warto byłoby wprowadzić mechanizmy dodatkowo kontrolujące liczenie głosów i myślę, że ważne jest to, co sygnalizują członkowie komisji, czyli moment, kiedy przewodniczący z informatykiem wpisują głosy do system. Wtedy jest wszystko w rękach przewodniczącego i wówczas mogły się zdarzać zamiany głosów. Na pewno myślimy również o tym, by do komisji wyborczych mogły być zgłaszane wyłącznie osoby z komitetów, które zarejestrowały swoich kandydatów, a nie - przypadkowych komitetów, które chciały zarejestrować swoich kandydatów - powiedziała Łoboda.