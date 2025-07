W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano uchwałę Sądu Najwyższego, która potwierdza ważność wyboru Karola Nawrockiego na Prezydenta RP. To nie spodobało się Leszkowi Millerowi. Napisał o tym w długim poście w serwisie X.

"To pozbawia złudzeń"

"Opublikowanie uchwały - oraz tempo w jakim to uczyniono - pozbawia złudzeń wszystkich którzy mieli jeszcze nadzieję, że premier wykorzysta wszystkie swoje możliwości, aby nie kapitulować, obnażać wyborczy szwindel i sprzeciwić się postępującemu kompromisowi z bezprawiem" - napisał były premier Leszek Miller.

"Donald Tusk jak Beata Szydło"

"Niestety Donald Tusk postępuje dokładnie odwrotnie niż Beata Szydło. Kiedy w 2016 roku Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego wydał orzeczenie niewygodne dla władzy, premier Szydło odmówiła jego publikacji. Nie zamierzała legitymizować tego, co uznała za bezprawne. Miała jedną rzecz, której Donaldowi Tuskowi wyraźnie zabrakło: polityczną odwagę" - kontynuował Leszek Miller.

Leszek Miller o "braku charakteru" Donalda Tuska

Jak podkreślił były premier, "to nie był tylko test na odwagę". "To był test na wiarygodność. Donald Tusk oblał go nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że tak mu wygodniej. Demokrację traci się nie tylko w wyniku przemocy, lecz także braku charakteru" - stwierdził na koniec.