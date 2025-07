"Rzeczpospolita" dotarła do raportu, który trafi na biurka polityków Konfederacji. Opisuje on przyczyny porażki wyborczej Rafała Trzaskowskiego w ostatnich wyborach prezydenckich. Z raportu wynika, że partia Donalda Tuska jest uważana przez wyborców do 30. roku życia za "partię obciachu i dziadersów".