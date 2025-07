Rekonstrukcja rządu zostanie przeprowadzona w środę i czwartek, a zmiany zostały już uzgodnione.

Spotkanie liderów koalicji

Poniedziałkowe spotkanie liderów partii wchodzących w skład koalicji rządowej poświęcone ma być formie zakomunikowania zmian – przekazał Gawkowski (Nowa Lewica) w poniedziałek w Radiu ZET.

Reklama

Dwudniowa rekonstrukcja rządu

Wiceszef rządu wskazał, że rekonstrukcja została zaplanowana na dwa dni. Bo trzeba ogłosić, a dwa konstytucyjnie przeprowadzić i powołać ministrów przez prezydenta – zauważył.

Dwa nowe duże resorty

Wicepremier poinformował, że w zrekonstruowanym rządzie pojawią się dwa duże resorty powstałe z połączenia dotychczas istniejących. Jeden bardzo duży, będzie odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, a drugi za sprawy ważne na dziś dla kraju, czyli energetykę – wskazał.

Gawkowski nie odpowiedział, ilu ministrów będzie liczyła zrekonstruowana Rada Ministrów. Myślę, że część ministrów bez teki zakończy swoje urzędowanie, część zostanie przesunięta na stanowiska sekretarzy bądź podsekretarzy stanu w ministerstwach. W niektórych resortach dojdzie do zmiany na poziomie personalnym.

Reklama

Minister cyfryzacji odniósł się również do planów wprowadzenia podatku cyfrowego. W ocenie Gawkowskiego będzie to możliwie najprawdopodobniej dopiero w 2027 roku. Trzeba go przeprocedować nie tylko w Ministerstwie Cyfryzacji. Potrzebna jest też zgoda Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów – zaznaczył.

Według Gawkowskiego podatek ma wynieść od 3 do 6 proc. obrotów. Minister zapowiedział, że będzie na temat szczegółów rozmawiał z przedstawicielami korporacji. Jeżeli się nie zgodzą, zapytam dlaczego w innych krajach się zgodzili. A jeżeli się zgodzą, będzie to karta do przedstawienia administracji amerykańskiej – stwierdził.