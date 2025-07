Podczas środowej konferencji prasowej premier Donald Tusk przedstawił skład Rady Ministrów po rekonstrukcji.

Zandberg: Problemem tego rządu nie są kiepscy ministrowie

Zdaniem współprzewodniczącego Razem, zmiany w rządzie nie mają "żadnego większego znaczenia". Problemem tego rządu nie jest jeden czy drugi kiepski minister, ale to, że od półtora roku nie realizuje obietnic wyborczych – powiedział Zandberg.

Zandberg: Z rekonstrukcji rządu raczej nic nie będzie wynikać

Według niego, zmiana szefowej resortu zdrowia Izabeli Leszczyny (KO) na prawniczkę Jolantę Sobierańską-Grendę nic nie zmieni, jeżeli nadal brakuje 20 mld zł na funkcjonowanie szpitali. To, że będziemy nawet co trzy miesiące zmieniali ministra zdrowia, nie będzie miało żadnego znaczenia, jeżeli nie zwiększymy budżetu ochrony zdrowia – powiedział.

Jego zdaniem, sytuacja wygląda podobnie w pozostałych resortach. Spotykaliśmy się przez ostatnie kilka tygodni w mediach i w debacie publicznej odpowiadając na pytanie, kiedy będzie rekonstrukcja oraz co będzie z tej rekonstrukcji wynikać. Już jest po rekonstrukcji i raczej widać, że nic niej nie będzie wynikać – ocenił.

Zandberg: Dziwne powołanie ministra do pilnowania innych ministrów

Lider Razem przyznał, że zaskoczyło go powołanie ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, którym został Maciej Berek. Wydaje się dziwne, że został powołany minister do spraw pilnowania innych ministrów, bo o ile się nie mylę, to zgodnie z konstytucją tę rolę i tę pracę powinien wykonywać premier – powiedział Zandberg.

Jak rozumiem, pan premier albo nie chce, albo czuje, że nie idzie mu za dobrze w pilnowaniu innych ministrów i postanowił ten obowiązek zaszczytny przekazać komuś innemu. Jest to dosyć taka zaskakująca konstrukcja, w której obowiązki premiera przejmie ktoś inny – dodał.

Premier zapowiedział, że Berek – obecnie przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów – zostanie ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i że powstanie zespół, który będzie się zajmował się na bieżąco kontrolą realizacji i egzekwowaniem tego, "do czego się ministrowie zobowiązali".

Zandberg: "Wicepremierem" na wizytówce nikt się nie przejmuje

Zapytany o znaczenie nominacji szefa MSZ Radosława Sikorskiego (KO) na wicepremiera i przydzielenia mu kompetencji również w zakresie polityki europejskiej, Zandberg ocenił, że teka wicepremiera nie wpłynie na pozycję ministra spraw zagranicznych w relacjach międzynarodowych. Nie sądzę, żeby ktokolwiek poza granicami Polski szczególnie mocno przejmował się, czy ktoś, kto reprezentuje Polskę, ma na wizytówce napisane "wicepremier", ponieważ wystarczającą siłę i powagę daje ministrowi spraw zagranicznych fakt, że jest ministrem spraw zagranicznych RP – powiedział Zandberg.

Myślę, że to akurat taka symboliczna zmiana, z której naprawdę nic nie wynika, chyba że dla przyszłej kariery pana ministra Sikorskiego i dla jego osobistych ambicji – dodał.