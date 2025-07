W środę premier Donald Tusk poinformował, że na stanowisku ministra zdrowia Izabelę Leszczynę zastąpi Jolanta Sobierańska-Grenda. To prawniczka z tytułem MBA dla kadry medycznej, prezeska Szpitali Pomorskich, spółki zarządzającej czterema podmiotami szpitalnymi, których właścicielem jest samorząd województwa pomorskiego.

Tusk: Powiem brutalnie, nie chodzi o poprawę sytuacji lekarzy

Jedynym celem resortu zdrowia będzie poprawa sytuacji pacjentów. Powiem bardzo też brutalnie: nie poprawa sytuacji lekarzy, tylko poprawa sytuacji pacjentów – powiedział szef rządu.

Reklama

Rzecznik NIL: Od dawna jesteśmy celem politycznych ataków

W ocenie Jakuba Kosikowskiego, rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej, skupianie się na lekarzach w wypowiedzi premiera to sięgnięcie po dyżurny temat. Od dawna jesteśmy celem politycznych ataków, ponieważ na tle średnich polskich płac nasze wynagrodzenia są wysokie. Łatwo więc zarzucić, że publiczne pieniądze wydawane na zdrowie przeznaczane są na pensje dla lekarzy, nie na leczenie. Ale to bzdura – powiedział rozmówca PAP.

Ile zarabiają lekarze w Polsce?

Reklama

Przypomniał dane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące płac lekarzy zaprezentowane wiosną br. Wynika z nich, że mediana wartości kontraktu lekarza specjalisty to 24,6 tys. zł brutto (dane dotyczyły września 2024 r.). Przy czym lekarz może mieć kilka kontraktów podpisanych z różnymi szpitalami. Odsetek kontraktów opiewających od 100 do 300 tys. zł miesięcznie to 1 proc. wszystkich tego typu umów łączących medyków z pracodawcami – wyliczyła agencja.

Rzecznik NIL: Słowa premiera to zapowiedź przycięcia płac

W Polsce pracuje obecnie 144 tys. lekarzy, nie można więc mówić, że idące w setki tysięcy złotych wynagrodzenia to przyczyna obecnej zapaści ochrony zdrowia – podkreślił rzecznik samorządu lekarskiego. Traktujemy słowa premiera jako przygotowanie do tego, by przyciąć płace wszystkim zawodom medycznym, bo wszystko wskazuje na to, że takie są zakusy co do zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia – dodał.

Rzecznik NIL: To nie przełom, skoro wciąż rządzi ten sam premier

Jakub Kosikowski zapowiedział, że samorząd lekarski przekaże nowej ministrze zdrowia swoje propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia. Przedstawimy pani minister kilka pomysłów, które w naszej ocenie poprawiłyby sytuację i byłyby z korzyścią dla wszystkich. Trudno jednak traktować zmianę w resorcie zdrowia jako przełom, to wciąż jest rząd tego samego premiera– stwierdził.