Andrzej Duda, który był prezydentem Polski od sierpnia 2015 roku, po dwóch kadencjach na tym urzędzie odchodzi ze stanowiska. Jego następcą jest Karol Nawrocki, który w środę złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpocznie pięcioletnią kadencję prezydencką.

Ewolucja poglądów Dudy w sprawie Ukrainy

Mahda zwrócił uwagę, że dziesięć lat prezydentury Andrzeja Dudy to jedna trzecia istnienia niepodległego państwa ukraińskiego. Uznał, że w tym okresie poglądy odchodzącego szefa państwa wobec Ukrainy ewoluowały.

Andrzej Duda był prezydentem Polski przez jedną trzecią niepodległości Ukrainy. Myślę, że jego stosunek do Ukrainy i – nie boję się tego słowa – ewolucja poglądów w sprawie Ukrainy są bardzo wymowne – ocenił.

Pomoc dla Ukrainy na taką skalę niemożliwa bez Dudy

Ekspert zaznaczył, że Duda był jednym z liderów świata zachodniego, który odwiedzał Ukrainę najczęściej. Robił to przed i w trakcie ukraińskiej wojny obronnej z Rosją. Ja rozumiem, że w zasadzie te liczne pakiety pomocowe, których jest już ponad 45, nie byłyby możliwe bez politycznego stanowiska prezydenta Polski – powiedział.

"Zasłużony" Order Wolności od Zełenskiego dla Dudy

Zdaniem Mahdy prezydent Duda całkowicie zasłużenie w czerwcu otrzymał od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Order Wolności.

Uważam, że Andrzej Duda jest politykiem, który pomimo publicznych i całkowicie zrozumiałych dla polskiego społeczeństwa sentymentów dotyczących problematyki wołyńskiej całkowicie zasłużenie otrzymał Order Wolności. Jest to człowiek, który przyczynił się do tego, że Ukraina stała się wolna i niezależna w warunkach rosyjskiej agresji – stwierdził.

Order Wolności jest najwyższym odznaczeniem ukraińskim, jakie może otrzymać obywatel innego kraju. To państwowe odznaczenie ustanowione w celu uhonorowania osób za ich szczególne zasługi w umacnianiu suwerenności i niepodległości Ukrainy, konsolidacji społeczeństwa ukraińskiego, rozwijaniu demokracji, reform społeczno-gospodarczych i politycznych, a także w obronie konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela.

Znaczenie Ukrainy dla interesów Polski

Duda zdaje sobie sprawę ze znaczenia Ukrainy dla interesów Polski. I myślę, że tę formułę powinniśmy wykorzystać również w dialogu z innymi zachodnimi politykami lub innymi politykami cywilizowanego świata – powiedział politolog.

Duda przywódcą "globalnej organizacji przyjaciół Ukrainy"

Pytany, jak widzi przyszłość odchodzącego prezydenta, Mahda ocenił, że Duda mógłby stanąć na czele "globalnej organizacji przyjaciół Ukrainy".

Gdyby można było stworzyć globalną organizację przyjaciół Ukrainy, która stale działałaby na rzecz wsparcia Ukrainy, zwracała uwagę na niedociągnięcia i rozmawiała z Ukrainą jak przyjaciel, otwarcie, to właśnie Duda zasługiwałby na to, aby stanąć na czele tej organizacji – podkreślił ekspert.

Podczas swej prezydentury Duda złożył co najmniej dziesięć wizyt w Ukrainie. Mahda uznał, że były one symboliczne. Kiedy człowiek staje w ciemnej ulicy i widzi zgraję wściekłych psów rosyjskich, to takie wsparcie jest zawsze bardzo ważne – zaznaczył.

Sygnał od Dudy dla Nawrockiego w sprawie Ukrainy

Według Mahdy polityka Dudy wobec Ukrainy jest sygnałem dla jego następcy, Nawrockiego. Uważnie obserwuję, jak Duda stara się, w miarę swoich możliwości i zgodnie z etykietą polityczną, przekazać Nawrockiemu pewne prezydenckie sekrety. Bardzo bym chciał, żeby przekonał go do przyjęcia propozycji złożenia wizyty w Ukrainie. Najlepszą okazją będzie nadchodzący Dzień Niepodległości Ukrainy – powiedział.

Politolog zauważył, że Duda został prezydentem w warunkach hybrydowej wojny Rosji, Nawrocki zaś staje na czele państwa, gdy trwa wojna na pełną skalę. Nawrocki zostaje teraz prezydentem w sytuacji, gdy Ukraina znajduje się w centrum wydarzeń. Polska, aby nie znaleźć się na peryferiach, musi zajmować bardziej aktywne stanowisko wobec naszego państwa – powiedział Mahda PAP.