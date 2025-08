Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie Macierewicza do odpowiedzialności karnej przekazał do Sejmu na początku lipca ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar.

Macierewicz ujawnił ściśle tajne informacje?

Bodnar informował wówczas, że prokurator zamierza postawić posłowi PiS zarzut, że m.in. jako szef tzw. podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje.

Komisja regulaminowa za uchyleniem immunitetu Macierewiczowi

Zamknięte posiedzenie komisji regulaminowej rozpoczęło się w poniedziałek po godz. 16 i trwało ok. 2 godziny. Jak przekazał dziennikarzom zastępca przewodniczącego komisji Łukasz Osmalak (Polska2050-TD), komisja zarekomenduje Sejmowi uchylenie immunitetu Macierewiczowi. Jak dodał, we wtorek podczas tajnego posiedzenia Sejmu zostanie przedstawione sprawozdanie z posiedzenia komisji.

Macierewicz; Szokujące, żeby posłowie wspierali Putina

Macierewicz ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że było dla niego "szokujące, żeby przedstawiciele mediów, uczciwi posłowie nieustannie wspierali Putina i zbrodnię smoleńską". Co więcej, żeby kłamali w sprawie tego, że publikowałem jakieś tajne informacje w sytuacji, gdy służby specjalne się na to zgodziły, żeby to publikować – podkreślił poseł PiS.