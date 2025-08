W środę Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, formalnie obejmując tym samym urząd prezydenta RP. Podczas wystąpienia po zaprzysiężeniu podziękował swoim wyborcom i wszystkim uczestnikom wyborów, a także Polakom zgromadzonym przed budynkiem Sejmu.

"Wybaczam pogardę"

- Wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem, wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, wbrew teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu prezydenta RP - powiedział Nawrocki. -Jako chrześcijanin ze spokojem i z głębi serca wybaczam całą tę pogardę i to, co działo się w czasie wyborów - podkreślił.

Reklama

Jak mówił, "jako wspólnota narodowa mamy tę wielką wartość przywiązania do wartości i tożsamości chrześcijańskiej". - To nie powinno się zmieniać, a w wartościach chrześcijańskich miłość i miłosierdzie do drugiego człowieka jest jednym z podstawowych elementów - dodał.

"Nie dla nielegalnej migracji, euro oraz wyższego wieku emerytalnego"

Nie dla nielegalnej migracji, nie dla euro - zadeklarował w orędziu prezydent Karol Nawrocki, dodając, że będzie sprzeciwiał się również podniesieniu wieku emerytalnego. Zadeklarował ze nie będzie podejmował decyzji zgodnie z podziałami politycznymi, ale wbrew nim. Program, który będę realizował, będzie programem zrównoważonego rozwoju państwa polskiego. Tak, my wszyscy jesteśmy z miast i wiosek polskich i nie ma Polski A i Polski B - powiedział prezydent. Jak wskazał, jego program zakłada powiedzenie "nie" nielegalnej migracji i walucie euro oraz "tak" polskiej złotówce. Zadeklarował również, że nie pozwoli na podniesienie wieku emerytalnego zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

Karol Nawrocki o dobrej szkole i dobrej literaturze

Reklama

Będę głosem tych Polaków, którzy chcą Polski normalnej, Polski przywiązanej do swoich wartości, Polski z dobrą polską szkołą, z polską literaturą - podkreślił w środę w Sejmie prezydent Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił w swoim pierwszym orędziu wygłoszonym w Sejmie, że będzie "głosem tych Polaków, którzy chcą Polski normalnej, Polski przywiązanej do swoich wartości, Polski z dobrą polską szkołą, z polską literaturą i z polskimi lekturami w polskiej szkole".

Karol Nawrocki zwoła Radę Gabinetową

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że w czwartek złoży projekt ustawy ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego wracający do "tradycyjnego kształtu" tej inwestycji. Ogłosił też, że w sierpniu odbędzie się posiedzenie Rady Gabinetowej, czyli rządu obradującego pod przewodnictwem prezydenta. W orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym Nawrocki powiedział, że w czwartek złoży projekt dotyczący powrotu do „tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego", tak byśmy - jak mówił - „znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które da nam się rozwijać”. Jego zdaniem, przełomowe projekty inwestycyjne w Polsce można podzielić na „te zupełnie zablokowane, na te okrojone i na te - w najlepszym przypadku - opóźnione”. I dlatego - dodał - zaprasza premiera Donalda Tuska i ministrów jego rządu na "posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu".

Karol Nawrocki o sądownictwie

Polska musi wrócić na drogę praworządności, władza sądownicza jest jedną z trzech władz; nie będę nominował ani awansował sędziów, którzy godzą w porządek prawny RP - powiedział nowy prezydent Polski w orędziu.