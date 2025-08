Zaprzysiężenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki złoży w środę przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, wygłosi swoje pierwsze orędzie i rozpocznie pięcioletnią kadencję jako prezydent RP.

Reklama

Tusk: Do starych obaw dochodzą nowe

Premier, w nagraniu opublikowanym na X, zwrócił się "do wszystkich Polaków, dla których dzisiejszy dzień jest smutny i rozczarowujący". Dobrze wiem, co czujecie. Rozumiem was. Wszyscy wierzyliśmy, że uczciwość, dobro i miłość zwyciężą. I to, co się stało, wystawia naszą wiarę na poważną próbę. Liczyliście, że 10 lat zażenowania, smutku i obaw o ojczyznę skończy się dziś definitywnie. Tymczasem do starych obaw dochodzą nowe – powiedział szef rządu.

Dodał, że ludzie pragnący uczciwej, wolnej i pięknej Polski muszą być jeszcze silniejsi.Musimy być wytrwali. Musimy być razem. Bardzo was proszę, nie traćcie waszej wiary w dobro, w uczciwość, w wolność. Ta wiara czyni z Polaków wielki naród. Bez tej waszej wiary nie ma Polski. Jesteście solą tej ziemi. Na was opiera się przyszłość - stwierdził Tusk.

Reklama

Zaznaczył, że w życiu - jak w sporcie - zdarzają się porażki, ale po porażce trzeba wstać i iść dalej. Na porażkę jest tylko jeden sposób. Wiara w zwycięstwo i samo zwycięstwo. I my po to zwycięstwo znowu wyruszamy. Dzisiaj, jutro i każdego dnia. Pamiętacie, kiedy zaczynaliśmy, nikt właściwie nie dawał nam szans. A na naszym pierwszym marszu było nas pół miliona. Na drugim milion. 15 października (2023 r., w dniu wyborów parlamentarnych) ponad 11 milionów - przypomniał.

Apel premiera ws. wyborów w 2027 roku

Zaapelował o mobilizację przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.Zróbmy wszystko, żeby za dwa lata było nas jeszcze więcej. I żeby dzisiejszy dzień nas tylko do tego zmobilizował. Bo przecież niezwyciężone są nasze biało-czerwone serca - powiedział premier.