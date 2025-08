Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy Hamas zaatakował południowy Izrael, zabijając około 1200 osób, głównie cywilów, i porwał na terytorium Gazy 251 kolejnych. Według ministerstwa zdrowia Gazy izraelska kampania pochłonęła ponad 60 tys. ofiar.

"Polska nie jest po stronie polityków, którzy prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci"

"Polska była, jest i będzie po stronie Izraela w jego konfrontacji z islamskim terroryzmem, ale nigdy po stronie polityków, których działania prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci" - przekazał w niedzielę premier Donald Tusk. Szef rządu we wpisie na portalu X podkreślił, że "to musi być oczywiste dla narodów, które przeszły wspólnie przez piekło II wojny światowej". Słowa Donalda Tuska są reakcją na wymianę zdań między kandydatem na ambasadora USA Tomem Rose"em a polskim ministrem SZ, Radosławem Sikorskim.

Dyskusja Sikorski - Rose o Izraelu

Głośno jest o wymianie zdań, do której doszło między min. Radosławem Sikorskim a kandydatem na ambasadora USA w Polsce Tomem Rose'em. Amerykański polityk skomentował post szefa MSZ Radosława Sikorskiego na X z nagraniem fragmentu jego wywiadu z portalem Onet, w którym polski minister stwierdził, że "Izrael nawet wtedy, gdy działa w samoobronie, nie jest zwolniony z respektowania prawa międzynarodowego".

"Głodujące dzieci w Gazie nie wiedzą, co to jest Hamas" - zaznaczył szef polskiej dyplomacji. "Izrael nie zachowuje się jak tyrani historii. Postępuje zgodnie z prawem międzynarodowym, nawet gdy jego wrogowie lekceważą wszelkie jego nakazy. Izrael udzielił swojemu śmiertelnemu wrogowi więcej pomocy humanitarnej niż jakikolwiek inny kraj w historii wojen – i czyni to pod ogromną presją i z ogromnym ryzykiem dla własnego ciała i krwi – nie dlatego, że jest do tego zobowiązany, ale dlatego, że jest państwem żydowskim, przestrzegającym podstawowych norm moralnych" - napisał Rose.