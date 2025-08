Były premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zmarła jego mama. Miała 95 lat. Opublikował poruszający post.

"Osoba skromna i o wielkim sercu"

"Mama była osobą skromną, ale o wielkim sercu. Nigdy nie pragnęła rozgłosu, a jej największą radością było dobro, którym emanowała wokół siebie. Kręgi tego dobra rozchodziły się po najgłębszych zakamarkach duszy. Niech tam pozostaną. Dziękuję Ci, Mamo. Za wszystko. Twoje serce i Twoje dzieło wpisały się na zawsze w wieczność. Zawsze będziesz z nami. Bóg z Tobą" - napisał Mateusz Morawiecki.

"Wszystko, co we mnie dobre - zawdzięczam Mamie"

"Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre - zawdzięczam Mamie. Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć" - napisał były premier. "To od Niej dostałem pierwszą książkę. Od Niej nauczyłem się, że Polska zaczyna się w sercach. Że codzienna praca dla innych ma sens. Że trzeba trzymać się prawdy – nawet jeśli jest trudna" - napisał polityk.

"Kochała bezgraniczną miłością"

"Każdy, kto Mamę poznał, czuł jej ciepło, pogodę ducha, wiarę i mądrość. Życie Mamy pełne było trudu i łez. I czymś niezwykłym było to, jak potrafiła doceniać każdy promyk nadziei, cieszyć się każdą chwilą, traktować miłość jak dar, jak tlen. Kochała bezgraniczną miłością nie tylko najbliższą rodzinę, ale była wśród tych nielicznych, którzy potrafią kochać nawet swoich nieprzyjaciół" - wspomina mamę Mateusz Morawiecki.

Sylwetka Jadwigi Morawieckiej

Jadwiga Morawiecka urodziła się w 1930 r. w Stanisławowie, z wykształcenia była chemikiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1959 r. poślubiła Kornela Morawieckiego, opozycjonistę i lidera Solidarności Walczącej. Mieli pięcioro dzieci, cztery córki i syna. W latach 1979-1989 Jadwiga Morawiecka była działaczką opozycyjną. W swoim mieszkaniu organizowała spotkania działaczy opozycyjnych związanych z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Przechowywała i kolportowała niepodległościowe wydawnictwa. Uczestniczyła w imprezach patriotycznych. W latach 1982-1989 była inwigilowana z powodu działalności w Solidarności Walczącej we Wrocławiu. Wielokrotnie była przesłuchiwana przez SB, w jej mieszkaniu przeprowadzono przeszukania, podczas których rekwirowano niepodległościowe wydawnictwa. W związku z tym w latach 1985-1987 miała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. W 2019 r. została odznaczona przez prezydenta Krzyżem Wolności i Solidarności.