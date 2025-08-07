Prezydent Karol Nawrocki podczas orędzia, które wygłosił w trakcie środowego Zgromadzenia Narodowego, zadeklarował, że będzie konsekwentny i zdeterminowany w realizacji Planu 21, który przedstawił w kampanii wyborczej. Zapewnił, że będzie dążył do tego, aby polskie państwo było miejscem rozwoju, wielkich przełomowych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, polskie drogi i polskie porty.

CPK znów przez Kalisz? Nawrocki rusza z inicjatywą ustawodawczą

W sposób szczególny wyróżnił CPK i zapowiedział, że w czwartek złoży projekt dotyczący powrotu do jego "tradycyjnego kształtu", tak byśmy – jak mówił – "znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które da nam się rozwijać".

Podkreślał również, że potrzebujemy wielkich planów, "wielkich inwestycji, potrzebujemy obudzić aspiracje narodu polskiego, bo nie możemy już być gospodarstwem pomocniczym naszych zachodnich sąsiadów czy całej UE".

KPRP zapowiedziała, że prezydent w czwartek odwiedzi Kalisz; o godz. 17.30 zaplanowano spotkanie z mieszkańcami na rynku miasta. To tam ma ogłosić inicjatywę ustawodawczą dotyczącą powrotu do realizacji CPK w pierwotnym wariancie.

– Ta wizyta dobrze wróży naszemu miastu, ponieważ dotyczy problemu mieszkańców ulicy Elektrycznej, którym grozi wyburzenie domów w związku z realizacją projektów Centralnego Portu Komunikacyjnego i Kolei Dużych Prędkości – powiedział PAP prezydent Kalisza Krystian Kinastowski w zeszłym tygodniu.

W 2022 r. w ramach konsultacji społecznych ustalony został przebieg KDP przez stację w Kaliszu, z wykorzystaniem istniejącej już w mieście infrastruktury. W marcu tego roku CPK poinformował o zmianie tych planów. Obok miasta ma powstać tzw. bypass, który umożliwi najszybszym pociągom ominięcie Kalisza bez zatrzymywania się w mieście.

Zdaniem CPK nowy wariant trasy zakłada najmniejszą ingerencję w istniejącą zabudowę. Przeciwko takiemu przebiegowi protestują mieszkańcy i władze Kalisza; ich zdaniem miasto w wyniku budowy zostanie podzielone, a 40 rodzin będzie musiało być wysiedlonych.

Podczas kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiedział powrót do oryginalnego projektu CPK. "Dostarczymy najwyższej klasy połączenia kolejowe Kaliszowi i dziesiątkom polskich średnich miast" – zadeklarował w jednym z wyborczych spotów.