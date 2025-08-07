Gigantyczne pieniądze na kolej

Zawrotu można dostać od tych liczb, jakie dzisiaj usłyszeliśmy. 180 mld złotych inwestycji w polskie koleje w programie "Nasza Kolej" – powiedział Donald Tusk, dumnie zachwalając działania swojego rządu. W przyszłym roku prawie pół miliarda pasażerów przewiezie polska kolej, to jest tyle, ile ma mieszkańców Unia Europejska – wyjawił.

Nagranie z Donaldem Tuskiem robi furorę w sieci

Na popularności zyskuje nagranie z udziałem Premiera, w którym doszło do zabawnej wpadki. Podczas nagrywania filmiku, prawdopodobnie w samolocie, szef rządu nieoczekiwanie oblał się wodą ze szklanki. Z uśmiechem skomentował tę sytuację, żartując: Szybciej, wygodniej, bezpieczniej i nie ma turbulencji.

Program "Nasza Kolej"

W czwartek Premier Donald Tusk, w towarzystwie ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, odwiedził Męcinę, aby zobaczyć postępy w budowie najdłuższego w kraju tunelu kolejowego, który będzie miał długość 3,8 kilometra. To wielkie przedsięwzięcie. Ludzie, którzy na co dzień żyją tutaj, wiedzą, jaka to udręka dostać się np. do Krakowa. Dzięki temu projektowi podróż kolejowa z Nowego Sącza do Krakowa skróci się do godziny, zamiast obecnych 2 godzin 20 minut w najlepszym przypadku, a średnio 2 godzin 40 minut - ocenił Donald Tusk. To oznacza absolutnie jakościową zmianę życia dla dziesiątków tysięcy ludzi w tym regionie i nowe szanse rozwojowe – mówił.

