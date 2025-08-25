Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o deregulacji w zakresie energetyki. Informację przekazał szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki. Wśród powodów weta Bogucki wymienił próby dopuszczenia do budowy instalacji OZE bez kontroli państwa.
Zdaniem Boguckiego, rząd "po raz kolejny próbuje w ramach instalacji OZE, dopuścić do swego rodzaju samowolki". Projekt ustawy zakładał podniesienie progu mocy dla instalacji OZE, które nie wymagają koncesji, z 1 MW do 5 MW. Szef kancelarii prezydenta podkreślił, że "to są już naprawdę średnie instalacje i miałyby być one poza jakąkolwiek kontrolą państwa".
Nawiązanie do ustawy wiatrakowej
Bogucki zasugerował, że rząd chciał w ten sposób "dokończyć" proces, którego nie zrealizował w ustawie wiatrakowej.Ja rozumiem, że nie wpisali tego do ustawy wiatrakowej, więc tą ustawą chcieli to dopełnić – stwierdził.
