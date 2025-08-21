"Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy" - napisał szef rządu na platformie X.

Wcześniej w czwartek prezydent Nawrocki poinformował, że zdecydował się zawetować nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Ustawa przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 r.

O czym mówi zawetowana tzw. ustawa wiatrakowa?

Chodzi o nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem ustawy była liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosiła wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadzała 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

Jednoznaczne weto

"Jest jedna ustawa, którą zdecydowałem się jednoznacznie zawetować jako prezydent Polski, ustawa wiatrakowa - bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu nie tylko względem prezydenta RP, ale także względem społeczeństwa" - powiedział Karol Nawrocki. "Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej, aby obniżyć ceny energii elektrycznej musimy zrezygnować z tego co wpływa najbardziej na ceny energii elektrycznej, a więc ETS, musimy odchodzić od zielonego ładu" - dodał prezydent. Nawrocki poinformował ponadto, że złoży w Sejmie projekt ustawy zamrażający ceny energii "wyjęty" z ustawy wiatrakowej.

Przedłużenie tarcz osłonowych wg prezydenta

"Nie zmieniliśmy w kancelarii prezydenta ani przecinka w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej. 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać polski Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych" - dodał. Prezydent podał, że w ciągu 100 dni przygotuje własny projekt w sprawie cen prądu.