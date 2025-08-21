"Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy" - napisał szef rządu na platformie X.

Wcześniej w czwartek prezydent Nawrocki poinformował, że zdecydował się zawetować nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Ustawa przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 r.

O czym mówi zawetowana tzw. ustawa wiatrakowa?

Chodzi o nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem ustawy była liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosiła wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadzała 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

Prezydent zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. Ceny prądu poszybują?
Prezydent zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. Ceny prądu poszybują?

Zobacz również

Jednoznaczne weto

"Jest jedna ustawa, którą zdecydowałem się jednoznacznie zawetować jako prezydent Polski, ustawa wiatrakowa - bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu nie tylko względem prezydenta RP, ale także względem społeczeństwa" - powiedział Karol Nawrocki. "Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej, aby obniżyć ceny energii elektrycznej musimy zrezygnować z tego co wpływa najbardziej na ceny energii elektrycznej, a więc ETS, musimy odchodzić od zielonego ładu" - dodał prezydent. Nawrocki poinformował ponadto, że złoży w Sejmie projekt ustawy zamrażający ceny energii "wyjęty" z ustawy wiatrakowej.

Reklama
Ten szczegół garderoby Karola Nawrockiego przyciąga uwagę. Kosztowny drobiazg
Ten szczegół garderoby Karola Nawrockiego przyciąga uwagę. Kosztowny drobiazg

Zobacz również

Przedłużenie tarcz osłonowych wg prezydenta

"Nie zmieniliśmy w kancelarii prezydenta ani przecinka w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej. 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać polski Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych" - dodał. Prezydent podał, że w ciągu 100 dni przygotuje własny projekt w sprawie cen prądu.